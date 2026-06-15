Patrick Andre de Hillerin sare în apărarea prefectei USR care și-a dat demisia: „Mi se pare că tindem să ne întoarcem la practicile Kövesiste”

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin comentează într-o postare pe Facebook, ancheta DNA în care este vizată prefecta de USR Timiș, Elena Micicoi, și atrage atenția că există posibilitatea ca autoritățile să fi acționat dintr-un exces de zel. În acest context, Hillerin aduce în discuție riscul ca practicile abuzive din era Kovesi să revină.

„Am vorbit cu Nona în dimineața asta și, așa, pe repede înainte, mi se pare că tindem să ne întoarcem la practicile Kövesiste. Nu degeaba este un dosar instrumentat de EPPO.

Nona, stand up and fight. Oi fi tu useristă, dar tot prietena noastră ești”, afirmă Patrick Andre de Hillerin.

„O știu de 26 de ani. Și știu că e un om OK”

Patrick Andre de Hillerin dezvăluie detalii mai puțin cunoscute din cariera Elenei Micicoi. Actuala membră USR a făcut parte din proiectul, desfășurat în anii 2000, „Cu papucii din deșert”, prin care românii au donat mai multe autoturisme Dacia populației din Africa.

„În stânga imaginii, aproape împingând o Dacia 1307 Double Cab 4×4 (adică un „Papuc”) se afla Elena „Nona” Micicoi.

Cei mai mulți dintre voi ați aflat despre ea zilele astea, în contextul poveștii numite „La prefectul USR de Timiș au ajuns procurorii EPPO etc.”, precizează Patrick Andre de Hillerin.

„Eu am aflat de ea în 2000, când am început să creionăm a treia expediție „Cu papucii prin deșert”. A fost una dintre cele peste 150 de doamne și domnișoare care au răspuns propunerii Academiei Cațavencu și ne-au trimis una bucată CV, una bucată scrisoare de intenție și una bucată fotografie, încercând să ne convingă că pot să meargă cu o Dacia Papuc până la Dakar, unde urma să și am și donat Daciile Direcției de Educație Supravegheată din cadrul Ministerului Justiției din Senegal.

Nu pot să spun exact de ce Gerard Luçon și cu mine am ales-o pe Nona, dar pot să-mi spun, asta-mi amintesc, că am ales-o fără ezitare, din prima.

Din peste 150 de candidate am selectat inițial 30, pentru ca la final să rămână 14. Au fost, cum ar veni, 10 pe loc.

O știu pe Nona, asta voiam să vă zic.

„De 26 de ani. Și știu că e un om OK. Nu am cum să mă pronunț în speța de zilele astea, nu am ce comenta, pentru că nu am suficiente informații.”, scrie Patrick Andre de Hillerin pe Facebook.

Elena Micicoi și-a dat demisia din funcția de prefect

Elena Micicoi, membră USR, și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș, la scurt timp după ce procurorii Parchetului European Timișoara au efectuat percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală cu fonduri europene, în care este vizată.

La scurt timp după ce a transmis că nu deține nici măcar calitatea de martor în cadrul anchetei derulate de procurorii EPPO, Cornelia Elena Micicoi a anunțat că și-a înaintat demisia din funcția de prefect. Acesta a spus că nu va permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a ei să devină o problemă a Instituției Prefectului.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”.

„Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”

Potrivit acesteia, există o plângere pe care procurorii EPPO au obligația să o verifice, dar a transmis că abia la finalul anchetei se va stabili dacă are vreo calitate în acest dosar. Micicoi mai spune că nu are nimic de ascuns și că este nevinovată.