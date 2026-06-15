Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea. Fostul premier a susținut că un partid care a susținut o coaliție cu USR „a fost o greșeală monumentală”.

Vă reamintim că duminică, 14 iunie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea. El a fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov – vezi detalii aici. Odată ce acesta a fost desemnat de președintele României drept premier, mai multe voci politice au criticat decizia. De această dată, fostul premier Victor Ponta a expus o opinie, în spațiul public, legată de decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea.

„Un PSD care a susținut o coaliție cu USR a fost o greșeală monumentală”

„Slavă Domnului! 👏👏👏 Mai bine mai târziu decât niciodată.

Un PSD care a susținut o coaliție cu USR a fost o greșeală monumentală; la fel de gravă ca atunci când și-a dat jos propriul Guvern, „Grindeanu”, prin moțiune de cenzură, și la fel de gravă ca atunci când a decis să nu aibă candidat la alegerile prezidențiale și să susțină candidatul PNL.

Știu că, de fiecare dată când le spun adevărul, mă mai dau o dată afară 😆; dar, în final, îmi dau dreptate și ne împăcăm 😀!

Gata cu USR! Haideți să avem grijă de România și de români, să îi apărăm de cozile de topor, de trădători și de vânzători de țară”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Vezi AICI prima reacție a lui Victor Ponta, după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de Nicușor Dan. Fostul premier a susținut că acum pare că statul român „se joacă ruletă”.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook