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Presa internațională analizează șansele Guvernului Veștea. De unde ar putea primi suport politic premierul nominalizat

Presa internațională analizează șansele Guvernului Veștea. De unde ar putea primi suport politic premierul nominalizat
Adrian Veștea
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Presa americană, agenția Reuters și Eurasia Group, cea mai mare companie mondială de consultanță și analiză a riscului politic, analizează șansele lui Adrian Veștea de a forma un guvern stabil, după ce a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan. Conform analiștilor, una din condițiile care ar face posibilă instalarea executivului Veștea ar fi aportul consistent al dizidenților liberali.

Eurasia Group, cea mai mare companie la nivel mondial de consultanță și analiză a riscului politic, analizează șansele lui Adrian Veștea de a deveni premier al României, după ce a fost desemnat pentru această poziție de către președintele Nicușor Dan, preia Mediafax.

„Exploatarea diviziunilor existente în cadrul partidelor centriste”

„Perspectivele lui Vestea depind de capacitatea sa de a exploata diviziunile existente în cadrul partidelor centriste”, a declarat Eurasia Group într-o notă, citată de agenția Reuters. „Dacă suficienți disidenți… ies din rânduri, Veștea ar putea forma un guvern majoritar – sau un guvern minoritar funcțional.”

Fondată în 1998 de către politologul și expertul în geopolitică Ian Bremmer, Eurasia Group este compania care ajută investitorii și factorii de decizie să înțeleagă cum evoluțiile politice globale influențează piețele financiare și oportunitățile de afaceri.

„Criza politică de la București pune în pericol eforturile României”

Presa americană relatează evenimentele politice de la București, refuzul PNL – Ilie Bolojan dar și al UDMR de a-l susține pe Adrian Veștea.

„Criza politică prelungită pune în pericol eforturile de reducere și mai mult a celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, accesul la miliarde de fonduri UE și îmbunătățirea ratingurilor suverane„, susține Reuters.

Agenția vorbește despre eforturile președintelui Nicușor Dan de a contura un guvern pro-occidental pentru a realiza reforme și a menține departe de putere de extremă dreaptă, care conduce în sondajele de opinie.

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