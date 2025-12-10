Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat miercuri, la ora 17:30, concluziile preliminare ale Corpului de Control al Ministerului, în cazul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. PSD a solicitat demisia lui Buzoianu în Parlament, iar AUR a depus și o moțiune în acest sens. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan efuză să o demită pe ministra Mediului. În urma dezastrului de la Paltinu peste 100.000 de locuitori nu au apă potabilă de 13 zile.

„Concluziile raportului au fost trimse Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție. A fost trimis decizia de demitere a directoarei ABA Buzau Ialomița. Am transmis să fie demiși directorii ESZ. Am primit demisia de onoarea a directorului Florin Ghiță”, a transmis Diana Buzoianu.

„Avem apă menajeră în toate comunitățile”

„Avem apă menajeră în toate comunitățile. Suntem pe procedura de apă potabilă de către DSP. Vom avea întâlniri cu reprezentanți de la nivel local din Prahiva și Dâmbovița. Căutăm să vedem care sunt soluțiile de rezervă de apă pentru următoarele luni, pentru a porni lucrările la Paltinu”, a precizat Diana Buzoianu.

Concluzii cu privire la Administrația Bazinală Buzău

„Cu privire la ABA: Până la 22 10 2025, Administrația Bazinală nu a informat ESZ cu privire a scăderea nivelului apei. Nu au fost îndeplinite msurile de informare a autorităților de creșterea turbidității. Nu au fost făcute din 2023 până în prezent verificări la ESZ”, a declarat Buzoianu.

„ESZ știa că lucrările începuseră de mai mult timp”

„Operatorul ESZ s-a sesizat cu privire la lucrările de la Paltinu la 22 oct 2025 deși știa că lucările începuseră de mai mult timp. Nu a luat măsurile necesare pentru tratarea stației de apă Voila. Nu au fost luate măsurile operative pentru respectarea acestor structuri. Nu au fost informate autoritățile cu privire la situația de la Paltinu”

„Cu privire la Apele Române, se constată o lipsă de coordonare națională cu structurile din coordonarea lor”, a transmis Diana Buzoianu.

„Premierul Bolojan a fost informat cu privire la raport și știe toate măsurile care au fost luate”, a mai adăugat aceasta.

„Am transmis concluziile cu privire la măsurile care nu au fost raportate de către ESZ și Administrația Bazinală. Obligațiile încălcate trebuie analizate de Parchet pentru a vedea dacă reprezintă fapte penale”

„Ministerul nu a fost deloc informat și nici măcar în timpul crizei și nici măcar ulterior acestui incident nu au fost transmise informații vitale acestui incident. Trecuseră deja patru zile când am fost informați. De la incident au urmat trei ședințe pentru situații de urgență și nu a fost menționat niciodată riscul centralei de la Brazi”, a transmis Diana Buzoianu.

FOTO: Mediafax