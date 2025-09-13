Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare”

Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare”

Alexandru Tudor
13 sept. 2025, 11:12, Știri politice
Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare”

După ce l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea Apele Române, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat sâmbătă dimineață că l-a numit în funcția de director interimar al instituției pe Florin Ghiță. Diana Buzoianu a declarat că noul șef de la Apele Române „are un mandat foarte clar de reorganizare”.

Din  2014 până în 2023, Florin Ghiță a fost şef de Serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea SGA Ilfov-Bucureşti.

Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administraţie Bazinală de Apă n.r) şi SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi Administraţii din Bucureşti-Ilfov.

(…) Noi ne dorim ca povestea instituţiei Apele Române să fie o poveste care să dea speranţă că lucrurile se pot schimba, deşi au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituţie. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătăţite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea şi eficientizarea şi reforma Apele Române, o reformă care, de altfel, am spus că va fi o prioritate a Ministerului Mediului în perioada următoare”, a declarat Diana Buzoianu.

„Nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro”

Reamintim că numirea lui Florin Ghiță vine după demiterea lui Sorin Lucaci. Diana Buzoianu și-a motivat decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR.

Am avut mai multe analize de-a lungul timpului pe care le-am adus inclusiv în spaţiul public, în atenţia publică, cu privire la fondurile europene care au fost ratate. Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, în poldere, infrastructura absolut esenţială ca oamenii să fie în siguranţă.

Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro. Ştim cu toţii discuţia, inclusiv de la Praid, faptul că până în momentul de faţă nu există, practic, niciun fel de explicaţie de ce în planurile de management de risc inundarea Salinei Praid era considerată cu un risc moderat, asta în contextul în care deja de mai multe ori fuseseră inundaţii, una foarte mare, în 2023, în exact acelaşi an în care a fost ulterior modificat planul de risc la inundaţii, exact pe pentru zona respectivă”, a declarat Diana Buzoianu.

FOTO: Mediafax / Alexandra Pandrea

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Diana Buzoianu l-a DEMIS pe directorul Apelor Române. „Este nevoie să aducem transparență”

Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază

Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari

Citește și

VIDEO Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
11:46
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
POLITICĂ Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”
11:41
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
08:00
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
POLITICĂ Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari
21:32
Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari
EXTERNE De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
21:23
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
EXTERNE Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
21:06
Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii! Ce i-ar fi provocat decesul subit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Ce a spus Andreea Marin după despărțirea de Adrian Brîncoveanu i-a lăsat pe toți cu gura căscată: "Nu a fost plăcut pentru mine". Cum se simte în realitate, dincolo de aparențe
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi descoperit în sfârșit un leac universal pentru gripă
VIDEO O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
12:28
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
SPORT Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”
12:23
Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”
ACTUALITATE Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto
11:52
Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto
VIDEO Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
11:35
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
ACTUALITATE RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete”
11:18
RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete”
VIDEO Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
11:00
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”