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Republica Moldova, tot mai aproape de integrarea în UE. Rareș Bogdan: „Încep negocierile de aderare”

Republica Moldova, tot mai aproape de integrarea în UE. Rareș Bogdan: „Încep negocierile de aderare”
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Europarlamentarul Rareș Bogdan a informat că Republica Moldova este tot mai aproape de parcursul european, după ce autoritățile de la Bruxelles au început pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primul capitol esențial al procesului de integrare în Uniunea Europeană.

Într-un mesaj pe contul său de Facebook, liderul liberal oferă o explicație a negocierilor de culise de la nivelul blocului comunitar, în direcția aderării mai accelerate a Republicii Moldova.

 „Iată că se întâmplă!

Europarlamentarul PNL/PPE a salutat importanța momentului pentru viitorul european al statului-frate de peste Prut. Liberalul susține că, cel mai probabil, pe 15 iunie, în cadrul conferinței interguvernamentale care va avea loc la Luxemburg, va fi oficializată deschiderea negocierilor pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”. Este primul și cel mai important capitol din noua metodologie de extindere a Uniunii Europene.

 „Iată că se întâmplă! Republica Moldova începe negocierile de aderare. Foarte probabil, pe 15 iunie, când va avea loc în Luxemburg conferința interguvernamentală și se va oficializa deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 – Valori fundamentale. Președinția cipriotă a UE a transmis aseară că încep pregătirile. Ce înseamnă asta: se stabilesc principiile de negociere, adică definitivarea textelor juridice și stabilirea condițiilor specifice pe care UE le impune Republicii Moldova pentru a putea, ulterior, închide acest cluster. Așa-numitele benchmarks”.

Maia Sandu, președintele Moldovei | Foto - Mediafax

Maia Sandu, președintele Moldovei | Foto – Mediafax

Schimbarea majoră de la nivelul Bruxelles-ului

În continuare, politicianul explică cum s-a produs mutarea de perspectivă, un rol major revenind Budapestei și noului premier Peter Magyar

P

Ce s-a întâmplat: Schimbarea majoră de dinamică s-a produs ieri la Bruxelles, la nivel de ambasadori (Coreper).
Noul premier ungar, Péter Magyar, a anunțat deblocarea dosarului după ce a obținut un acord cu Kievul privind extinderea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia (educație, limbă, reprezentare).
Cum candidaturile Republicii Moldova și Ucrainei sunt tratate „la pachet” (informal cuplate politic în deciziile Consiliului), ridicarea acestui veto de 17 luni impus inițial de regimul Orbán a eliberat automat și traseul Chișinăului.
Drept urmare, Președinția cipriotă a activat imediat mecanismele tehnice pentru a lansa Clusterul 1 pe data de 15 iunie. Budapesta a ținut să precizeze, însă, că nu va accepta nicio procedură accelerată pe parcurs și că va cere un referendum național în Ungaria la finalul procesului.
Clusterul 1 este Axa „Valori Fundamentale” și include cele mai dure dosare: reforma justiției, combaterea corupției, achizițiile publice, controlul financiar și funcționarea instituțiilor democratice, mai spune Rareș Bogdan.

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Bruxellesul deschide calea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Negocierile pot începe oficial

Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”

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