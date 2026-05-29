Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”

Cristian Lisandru
Pentru europarlamentarul Rareș Bogdan, drona rusească prăbușită peste un bloc din Galați este o „provocare a Rusiei pentru NATO”. Acesta mai notează că „incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită”.

Rareș Bogdan scrie pe pagina sa de Facebook că toate aceste „incidente” nu sunt altceva decât „provocări, testări ale sistemelor de apărare NATO, în acest caz ale României, inclusiv spre întreținerea temerilor în rândul populației”.

„Nu există așa ceva. Fiind vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, am văzut rapoarte, sinteze, dovezi că aceste incidente sunt provocări, testări ale sistemelor de apărare NATO, în acest caz ale României, inclusiv spre întreținerea temerilor în rândul populației”, avertizează Rareș Bogdan în postarea sa.

„Dezinformarea este o armă pe care Kremlinul o stăpânește la perfecție”

În același timp, Rareș Bogdan atrage atenția asupra dezinformărilor marca „Kremlin”, o „artă” pe care Moscova o stăpânește „la perfecție”.

Aparatul căzut peste blocul din Galați poate duce și la accentuarea panicii și fricilor inclusiv de a întreține manipulări de genul “ăștia ne bagă în război”, “tinerii vor fi trimiși pe front” și alte gogorițe de care s-a lăsat sedusă o parte a populației României.

Dezinformarea este o armă pe care Kremlinul o stăpânește la perfecție. Ea trebuie combătută inteligent, nu prin cenzură și presiuni, ci prin informație. Tone de informație. Cenzura este semnul unui stat slab.

Dacă 20.000 de mii de postaci și 20 de “influenceri”, de toate speciile, răspândesc minciuni, tu, stat sau UE, angajează alții, înarmați cu adevăr și rafinament. Zic și eu”, a scris europarlamentarul Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

„Șeful Statului Major al Armatei și cei care erau responsabili de ridicarea avioanelor românești de luptă trebuie să dea urgent explicații”

Potrivit lui Rareș Bogdan, România trebuie să facă de urgență o analiză detaliată a lipsei de reacție a sistemului de apărare, deși drona a survolat timp de 3 minute teritoriul național.

Șeful Statului Major al Armatei și cei care erau responsabili de ridicarea avioanelor românești de luptă trebuie să dea urgent explicații cetățenilor României și Europei.

  • Explicația că s-ar fi produs mai multe pagube în cazul în care (n.red. – drona) era doborâtă este una dată de proști pentru proști.
  • Asta ar fi însemnat că miile de drone intrate în spațiul aerian al Emiratelor în ultimele 3 luni sau dronele de deasupra Israelului n-ar fi trebuit doborâte?
  • Drona de azi-noapte a lovit în România exact în ultima zi în care țara noastră trebuia să prezinte Comisiei Europene toate contractele de utilizare a banilor din programul SAFE.

Bani pe care nu am fost decât parțial în stare să-i contractăm, din incapacitatea crasă a administrației centrale și a bâlbelor politice evidente”, continuă Rareș Bogdan.

„România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede, cu toate prerogativele”

Incidentul de la Galați este etichetat de europarlamentarul Rareș Bogdan drept „cel mai grav” de la începutul războiului din Ucraina.

„Este cel mai grav incident de la începutul războiului, agresiunea Rusiei în Ucraina (4 ani si 4 luni). Președintele este obligat să convoace de urgență CSAT (n.red. – ceea ce s-a și întâmplat), iar România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede, cu toate prerogativele, extrem de repede. Timpul nu așteaptă.

PS – Poate astăzi vor înțelege și exaltații antiamericani din România de ce e nevoie mai mult decât oricând de o relație puternică, stabilă, predictibilă cu SUA. Singura capabilă să garanteze în acest moment securitatea României și a Europei”, a mai scris europarlamentarul Rareș Bogdan în mediul online.

