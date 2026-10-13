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Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru acuză PSD că folosește suspendarea lui Nicușor Dan ca armă politică: ”Tratează Constituția ca pe o listă de prețuri”

Elena Popescu
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru acuză PSD că folosește suspendarea lui Nicușor Dan ca armă politică: ”Tratează Constituția ca pe o listă de prețuri”
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Deputatul PNL Alexandru Muraru lansează un atac la adresa PSD, pe care îl acuză că ar folosi amenințarea cu suspendarea președintelui Nicușor Dan ca instrument de negociere pentru obținerea funcției de premier.

Liberalul susține că desemnarea unui prim-ministru care nu este pe placul social-democraților nu poate reprezenta un motiv constituțional pentru declanșarea procedurii de suspendare a șefului statului. Alexandru Muraru amintește că PSD a anunțat pe 8 octombrie că nu va susține un guvern tehnocrat și că este dispus să intre la guvernare doar în condițiile în care PNL și UDMR fac același lucru. Deputatul PNL susține însă că discuția privind suspendarea președintelui adaugă o nouă dimensiune negocierilor politice.

”Cine folosește suspendarea ca să obțină postul de premier tratează Constituția ca pe o listă de prețuri. Premierul desemnat trebuie să depună joi, 15 octombrie, programul și lista de miniștri — ultima zi a termenului de zece zile. PSD a anunțat pe 8 octombrie că nu susține un guvern tehnocrat și că intră la guvernare doar dacă PNL și UDMR intră alături. Azi, conducerea PSD și-a reluat condițiile: schimbarea direcției economice și sociale și o majoritate în care toți împart guvernarea. Semnăturile adaugă acestui pachet o clauză nescrisă, adresată Palatului Cotroceni.

Condiția PSD nu are echivalent în Uniunea Europeană. Partidul cu cele mai multe mandate, care a dărâmat alături de extremiști guvernul din care făcea parte, cere altora să-i garanteze intrarea la guvernare. Toată vara ne-a spus că e gata să guverneze și minoritar, cu un premier tehnocrat sau cu Sorin Grindeanu. Acum descoperă că nu poate guverna fără PNL. PSD vrea puterea de a decide și, în același timp, libertatea de a critica orice decizie. Cele două nu încap în același guvern”, a spus Alexandru Muraru.

PNL ar putea vota Guvernul Niculescu fără să intre la guvernare

Alexandru Muraru afirmă că poziția PNL nu s-a schimbat și face o diferență clară între votarea unui nou Executiv în Parlament și participarea efectivă a liberalilor la guvernare.

”Poziția PNL e clară și nu s-a schimbat. Votul de învestitură și intrarea la guvernare sunt două decizii diferite. Suntem dispuși să votăm Guvernul Niculescu ca să închidem criza, fără să cerem funcții și fără să condiționăm votul de participarea noastră. Decidem după ce vedem programul și echipa, în forurile partidului. Avem o singură condiție, de bun-simț: niciun trădător din PNL pe post de ministru, cum s-a încercat în cabinetul Veștea. Dacă PSD intră la guvernare, PNL trece în opoziție. Nu uităm cine a aprins această criză: frâna pusă reformelor din interiorul coaliției a venit de la PSD, cu mult înainte de 5 mai.

Am avut dezacorduri cu președintele Nicușor Dan și le vom mai avea. Tocmai de aceea o pot spune fără rezerve: dezacordul politic nu este temei de suspendare. Articolul 95 din Constituție rezervă procedura pentru fapte grave prin care președintele încalcă prevederile Constituției. Desemnarea unui premier care nu convine PSD nu se numără printre ele”, a mai scris Muraru.

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