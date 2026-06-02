Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! de marți, jurnalistul de investigații Adina Anghelescu a prezentat informații de ultimă oră despre cazul generalului Vlad Gheorghiță, pus sub învinuire sub acuzația de trafic de influență. Cunoscuta jurnalistă atrage atenția că în culise există un dosar mai amplu, având în centru mai mulți șefi de la vârful Armatei.

Adina Anghelescu a informat că dosarul Gheorghiță face parte dintr-un dosar mai amplu, din care a fost deschisă urmărirea penală în cazul Mihai Șomordolea, fost secretar la CSAT.

Dosarul lui Gheorghiță a fost scos la înaintare într-un moment critic, incidentul de la Galați

Jurnalista remarcă faptul că punerea sub înviuuire a șefului Statului Major, Vlad Gheorghiță, survine în momentul crizei de securitate provocată de explozia dronei de la Galați.

„Am ajuns în punctul acesta pentru că DNA-ul are un dosar mamă, să-i spunem așa, în care în urmă cu câteva săptămâni a fost deschisă o urmărire penală împotriva lui Mihai Șomordolea. Sunt date de ultimă oră pe care le-am aflat. Șomordolea fiind fost secretar la CSAT. Din acest dosar practic s-a extins urmărirea penală și s-au aflat aceste informații pe care le-a dat în comunicat și MApN-ul.

Este foarte interesant, în schimb, momentul care a fost ales, în condițiile în care România este sub presiune maximă după acel incident cu drona de la Galați. Mai mult decât atât, Armata se află și ea într-o scădere de imagine după ce am avut acel dosar al generalului Zisu și în condițiile în care și acolo a fost așa, un fel de surprise, în momentul în care generalul Zisu a fost dus la DNA. Nu se mai știe nimic de dosarul acesta și câte numărări de tablouri au fost și ce a ieșit la expertize sau nu”.

Foloase necuvenite pentru mai mulți grei de la conducerea Armatei

Adina Anghelescu a confirmat că generalul Gheorghiță„ a căzut pe interceptări” în alt dosar, care include nume grele de la vârful MApN, cum ar fi generalul Derdilă.

Au fost anumite discuții. Eu știu că la dosar se află niște stenograme, niște discuții telefonice între diversi suspuși din conducerea armatei, din Statul major-general. După cum spuneam e vorba și de Mihai Șomordolea, a fost secretar la CSAT. Deci aici lucrurile se complică și mai tare, pentru că vorbim de două fete de general, de 3 generali practic în acest dosar care au fost audiați până la această oră și de generalul Derdilă de asemenea, iar piesă grea în MAPN. Deci până acum datele merg către aceste foloase necuvenite legate de cei 20 de candidati, printre care și fetele generalilor.

