Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Rețeaua de la vârful Armatei din spatele generalului Gheorghiță. Adina Anghelescu dezvăluie date de ultimă oră

Rețeaua de la vârful Armatei din spatele generalului Gheorghiță. Adina Anghelescu dezvăluie date de ultimă oră

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! de marți, jurnalistul de investigații Adina Anghelescu a prezentat informații de ultimă oră despre cazul generalului Vlad Gheorghiță, pus sub învinuire sub acuzația de trafic de influență. Cunoscuta jurnalistă atrage atenția că în culise există un dosar mai amplu, având în centru mai mulți șefi de la vârful Armatei. 

Adina Anghelescu a informat că dosarul Gheorghiță face parte dintr-un dosar mai amplu, din care a fost deschisă urmărirea penală în cazul Mihai Șomordolea, fost secretar la CSAT

Dosarul lui Gheorghiță a fost scos la înaintare într-un moment critic, incidentul de la Galați

Jurnalista remarcă faptul că punerea sub înviuuire a șefului Statului Major, Vlad Gheorghiță, survine în momentul crizei de securitate provocată de explozia dronei de la Galați.

Am ajuns în punctul acesta pentru că DNA-ul are un dosar mamă, să-i spunem așa, în care în urmă cu câteva săptămâni a fost deschisă o urmărire penală împotriva lui Mihai Șomordolea. Sunt date de ultimă oră pe care le-am aflat. Șomordolea fiind fost secretar la CSAT. Din acest dosar practic s-a extins urmărirea penală și s-au aflat aceste informații pe care le-a dat în comunicat și MApN-ul.

Este foarte interesant, în schimb, momentul care a fost ales, în condițiile în care România este sub presiune maximă după acel incident cu drona de la Galați. Mai mult decât atât, Armata se află și ea într-o scădere de imagine după ce am avut acel dosar al generalului Zisu și în condițiile în care și acolo a fost așa, un fel de surprise, în momentul în care generalul Zisu a fost dus la DNA. Nu se mai știe nimic de dosarul acesta și câte numărări de tablouri au fost și ce a ieșit la expertize sau nu.

Foloase necuvenite pentru mai mulți grei de la conducerea Armatei

Adina Anghelescu a confirmat că generalul Gheorghițăa căzut pe interceptăriîn alt dosar, care include nume grele de la vârful MApN, cum ar fi generalul Derdilă. 

 Au fost anumite discuții. Eu știu că la dosar se află niște stenograme, niște discuții telefonice între diversi suspuși din conducerea armatei, din Statul major-general. După cum spuneam e vorba și de Mihai Șomordolea, a fost secretar la CSAT. Deci aici lucrurile se complică și mai tare, pentru că vorbim de două fete de general, de 3 generali practic în acest dosar care au fost audiați până la această oră și de generalul Derdilă de asemenea, iar piesă grea în MAPN. Deci până acum datele merg către aceste foloase necuvenite legate de cei 20 de candidati, printre care și fetele generalilor.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

România scăpată de sub control. Doru Bușcu: Statul e în derivă de multă vreme

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că Universul formează găuri negre în moduri surprinzătoare
DECES Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
17:16
Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
FLASH NEWS Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
16:59
Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
CONTROVERSĂ Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
16:53
Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
FLASH NEWS Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării
16:49
Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării
EXCLUSIV Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă
16:37
Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă

Cele mai noi

Trimite acest link pe