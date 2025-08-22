TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul

În România, prețul apei potabile diferă foarte mult de la un județ la altul. La fiecare metru cub de apă – rece sau caldă – locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea, iar suma totală afectează, mai mult sau mai puțin, bugetul oricărei familii.

Trebuie menționat că prețul apei este influențat nu numai de regiunea respectivă, ci și de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 august 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare.

Gândul prezintă topul celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Județele Neamț, Prahova și Iași, cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

În luna august 2025, locuitorii din județele Neamț, Prahova și Iași au plătit cele mai mari tarife din România pentru apă potabilă și canalizare.

Apă potabilă

Neamț – 8.82 lei/ mc, fără TVA;

Vaslui – 10.33/mc, fără TVA.

Canalizare

Neamț – 9.78 lei/ mc, fără TVA;

Vaslui – 7.75 /mc, fără TVA.

În total, pentru apă potabilă/canalizare, un locuitor din județul Neamț plătește lunar 18.60 lei/mc, fără TVA, în Prahova 18.51 lei/mc, fără TVA, în Iași 18.24 lei/mc, fără TVA, în Sibiu (Mediaș) 18.11 lei/mc, fără TVA, iar în Vaslui 18.08 lei/mc, fără TVA.

Prețurile diferă și în alte județe ale României, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

Dacă în județul Brăila, spre exemplu, tariful pentru apă/canalizare este de 16.10 lei/mc, fără TVA, în județul Arad este de 15.27 lei/mc, fără TVA, în Hundoara 14.69 lei/mc, fără TVA, în Maramureș 14.04 lei/mc, fără TVA, în Tulcea 12.19 lei/mc, fără TVA, iar în județul Harghita 11.43 lei/mc, fără TVA.

Top 3 cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România. Bucureștiul, pe podium

La polul opus – cele mai mici tarife din România la apă potabilă/canalizare – se află județele Prahova și Timiș, dar și Municipiul București și județul Ilfov.

Apă potabilă

Prahova – Ploiești – 4.76 lei/mc, fără TVA;

– 4.76 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chiajna – 5.96 lei/mc, fără TVA;

– 5.96 lei/mc, fără TVA; București – 6.49 lei/mc, fără TVA.

Canalizare

Prahova – Ploiești – 2.12 lei/mc, fără TVA;

– 2.12 lei/mc, fără TVA; București – 3.58 lei/mc, fără TVA;

– 3.58 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chiajna – 4.68 lei/mc, fără TVA.

Topul celor mai mici tarife pentru apă potabilă/canalizare din România se prezintă, într-un final, astfel:

Prahova – Ploiești – 6.88 lei/mc, fără TVA;

– 6.88 lei/mc, fără TVA; București – 10.07 lei/mc, fără TVA;

– 10.07 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chiajna – 10.64 lei/mc, fără TVA;

– 10.64 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chitila – 11.06 lei/mc, fără TVA;

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).