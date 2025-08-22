Prima pagină » Prețul apei în România » TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul

TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul

Cristian Lisandru
22 aug. 2025, 15:10, Prețul apei în România
TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul

În România, prețul apei potabile diferă foarte mult de la un județ la altul. La fiecare metru cub de apă – rece sau caldă – locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea, iar suma totală afectează, mai mult sau mai puțin, bugetul oricărei familii.

Trebuie menționat că prețul apei este influențat nu numai de regiunea respectivă, ci și de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 august 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare.

Gândul prezintă topul celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Județele Neamț, Prahova și Iași, cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

În luna august 2025, locuitorii din județele Neamț, Prahova și Iași au plătit cele mai mari tarife din România pentru apă potabilă și canalizare.

Apă potabilă

  • Neamț – 8.82 lei/ mc, fără TVA;
  • Prahova – 9.66 lei/ mc, fără TVA;
  • Iași – 9.26 lei/mc, fără TVA;
  • Sibiu (Mediaș) – 9.24/mc, fără TVA;
  • Vaslui – 10.33/mc, fără TVA.

Canalizare

  • Neamț – 9.78 lei/ mc, fără TVA;
  • Prahova – 8.85 lei/ mc, fără TVA;
  • Iași – 8.98 lei/mc, fără TVA;
  • Sibiu (Mediaș) – 8.87/mc, fără TVA;
  • Vaslui – 7.75 /mc, fără TVA.

În total, pentru apă potabilă/canalizare, un locuitor din județul Neamț plătește lunar 18.60 lei/mc, fără TVA, în Prahova 18.51 lei/mc, fără TVA, în Iași 18.24 lei/mc, fără TVA, în Sibiu (Mediaș) 18.11 lei/mc, fără TVA, iar în Vaslui 18.08 lei/mc, fără TVA.

Prețurile diferă și în alte județe ale României, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

Dacă în județul Brăila, spre exemplu, tariful pentru apă/canalizare este de 16.10 lei/mc, fără TVA, în județul Arad este de 15.27 lei/mc, fără TVA, în Hundoara 14.69 lei/mc, fără TVA, în Maramureș 14.04 lei/mc, fără TVA, în Tulcea 12.19 lei/mc, fără TVA, iar în județul Harghita 11.43 lei/mc, fără TVA.

Top 3 cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România. Bucureștiul, pe podium

La polul opus – cele mai mici tarife din România la apă potabilă/canalizare – se află județele Prahova și Timiș, dar și Municipiul București și județul Ilfov.

Apă potabilă

  • Prahova – Ploiești  – 4.76 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chiajna – 5.96 lei/mc, fără TVA;
  • București – 6.49 lei/mc, fără TVA.

Canalizare

  • Prahova – Ploiești  – 2.12 lei/mc, fără TVA;
  • București – 3.58 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chiajna  – 4.68 lei/mc, fără TVA.

Topul celor mai mici tarife pentru apă potabilă/canalizare din România se prezintă, într-un final, astfel:

  • Prahova – Ploiești – 6.88 lei/mc, fără TVA;
  • București – 10.07 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chiajna – 10.64 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chitila – 11.06 lei/mc, fără TVA;

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Nu mai are bani? Bianca Drăgușanu își vinde Bentley-ul de la Bădălau
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
Cine era și cu ce se ocupa, de fapt, criminalul din Craiova? Bărbatul se interesa frecvent de condițiile din penitenciare și nu avea un loc de muncă stabil: „În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Studiu îngrijorător: „Schimb de sex” la păsările sălbatice din Australia
ACTUALITATE Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare
16:36
Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare
VIDEO Rusia anunță că NU este programat niciun summit Putin-Zelenski /„Agenda nu este pregătită deloc”
16:31
Rusia anunță că NU este programat niciun summit Putin-Zelenski /„Agenda nu este pregătită deloc”
ACTUALITATE CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative
16:21
CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative
EXCLUSIV Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe
16:13
Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe
POLITICĂ Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
15:56
Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA