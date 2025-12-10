TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România. Unde sunt cele mai mici prețuri și cât plătesc bucureștenii

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 decembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare.
Gândul prezintă topul celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.
Potrivit noilor tarife aprobate și publicate de ANRSC – apă potabilă și canalizare – cele mai mari tarife din România se întregistrează în județul Neamț – 18,60 lei/ mc, fără TVA.
În topul celor mai mari tarife din România se află și județele Prahova și Iași, cu 18.51 lei/mc fără TVA, respectiv 18,24 lei/mc fără TVA.
La polul opus – cele mai mici tarife din România pentru apă potabilă și canalizare, se află Ploiești, București și Ilfov.
Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).
