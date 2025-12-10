Prima pagină » Prețul apei în România » TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România. Unde sunt cele mai mici prețuri și cât plătesc bucureștenii

Cristian Lisandru
10 dec. 2025, 08:35, Prețul apei în România
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 decembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare.

  • Trebuie precizat că prețul apei potabile diferă de la un județ la altul.
  • La fiecare metru cub de apă – rece sau caldă – locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea.
  • Diferențele de preț apar din cauză că prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru apă și canalizare este influențat de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport, dar și de regiunea respectivă.

Gândul prezintă topul celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

Potrivit noilor tarife aprobate și publicate de ANRSC – apă potabilă și canalizare – cele mai mari tarife din România se întregistrează în județul Neamț – 18,60 lei/ mc, fără TVA.

În topul celor mai mari tarife din România se află și județele Prahova și Iași, cu 18.51 lei/mc fără TVA, respectiv 18,24 lei/mc fără TVA.

  • Neamț – 18,60 lei/ mc, fără TVA;
  • Prahova – 18.51 lei/mc fără TVA;
  • Iași – 18,24 lei/mc fără TVA.

Top 3 cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

La polul opus – cele mai mici tarife din România pentru apă potabilă și canalizare, se află Ploiești, București și Ilfov.

  • Ploiești – 6,88 lei/mc, fără TVA;
  • București – 10,43 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – 10,48 lei/mc, fără TVA;

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

