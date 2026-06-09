TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna iunie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și cât plătesc bucureștenii

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna iunie 2026. Trebuie precizat că aceste tarife aprobate de ANRSC diferă în funcție de zonă și de investițiile efectuate de-a lungul timpului la capitolul „Modernizarea sistemelor de tratare și transport”.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România, pentru luna iunie 2026.

Iunie 2026. TOP cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România se înregistrează, în luna iunie 2026, în Călărași, Vaslui și Iași.

Călărași – 23,23 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 12,47 lei/mc; canalizare – 10,76 lei/mc)

– 23,23 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 12,47 lei/mc; canalizare – 10,76 lei/mc) Vaslui – 21,49 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 12,32 lei/mc; canalizare – 9.17 lei/mc)

– 21,49 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 12,32 lei/mc; canalizare – 9.17 lei/mc) Iași – 21.17 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 10,64 lei/mc; canalizare – 10,53 lei/mc)

Iunie 2026. TOP cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

La polul opus se află Prahova (Ploiești), București și Ilfov.

Prahova (Ploiești) – 10,02 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 6,8 lei/mc; canalizare – 3,22 lei/mc)

– 10,02 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 6,8 lei/mc; canalizare – 3,22 lei/mc) București – 10,43 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 6,83 lei/mc; canalizare – 3,6 lei/mc)

– 10,43 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 6,83 lei/mc; canalizare – 3,6 lei/mc) Ilfov (Chiajna) – 10,48 lei/mc fără TVA (apă potabilă – 5,96 lei/mc; canalizare – 4,52 lei/mc)

De ce apar aceste diferențe de preț

La fiecare metru cub de apă, rece sau caldă, locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Diferențele de preț apar din cauză că prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru apă și canalizare este influențat de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport, dar și de regiunea respectivă.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

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