TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna ianuarie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna noiembrie 2025. Trebuie precizat că – în funcție de zonă și de investițiile efectuate de-a lungul timpului, în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport -, tarifele aprobate de ANRSC diferă.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România se înregistrează în Vaslui, Neamț și Sibiu.

Vaslui – 21,49 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare) ;

; Neamț – 20,72 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare) ;

; Sibiu (Mediaș) – 20,31 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare) ;

; Giurgiu – 18,60 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

Top 3 cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

La polul opus se află Prahova (Ploiești), Ilfov și Vâlcea.

Prahova (Ploiești) – 10,02 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare) ;

; Ilfov (Chitila) – 12.36 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare) ;

; Vâlcea – 14.19 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

În alte zone ale României sunt aprobate următoarele tarife penetru apă potabilă și canalizare:

Botoșani – 16,40 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Buzău – 16,74 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Mureș – 16,88 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Bistrița-Năsăud – 16,92 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Maramureș – 17.06 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

De ce apar diferențe de preț

La fiecare metru cub de apă – rece sau caldă – locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Diferențele de preț apar din cauză că prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru apă și canalizare este influențat de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport, dar și de regiunea respectivă.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).