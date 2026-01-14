Prima pagină » Prețul apei în România » TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna ianuarie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri

TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna ianuarie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri

Cristian Lisandru
14 ian. 2026, 08:33, Prețul apei în România
TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna ianuarie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna noiembrie 2025. Trebuie precizat că – în funcție de zonă și de investițiile efectuate de-a lungul timpului, în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport -, tarifele aprobate de ANRSC diferă.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România se înregistrează în Vaslui, Neamț și Sibiu.

  • Vaslui – 21,49 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Neamț – 20,72 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Sibiu (Mediaș) – 20,31 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Giurgiu – 18,60 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

Top 3 cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

La polul opus se află Prahova (Ploiești), Ilfov și Vâlcea.

  • Prahova (Ploiești) – 10,02 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Ilfov (Chitila) – 12.36 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Vâlcea – 14.19 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

În alte zone ale României sunt aprobate următoarele tarife penetru apă potabilă și canalizare:

  • Botoșani – 16,40 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Buzău – 16,74 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Mureș – 16,88 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Bistrița-Năsăud – 16,92 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Maramureș – 17.06 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

De ce apar diferențe de preț

La fiecare metru cub de apă – rece sau caldă – locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Diferențele de preț apar din cauză că prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru apă și canalizare este influențat de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport, dar și de regiunea respectivă.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Recomandarea video

Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Un oraș din Franța este „cel mai autentic” loc din Europa
ULTIMA ORĂ Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite
09:54
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite
SHOWBIZ Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
09:43
Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
IMOBILIARE Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor
09:37
Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor
PROIECT DE LEGE Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
09:32
Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
CONTROVERSĂ Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
09:27
Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
FLASH NEWS Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
09:26
Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”

Cele mai noi

Trimite acest link pe