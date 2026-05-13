Prima pagină » Prețul apei în România » TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna mai 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna mai 2026. Menționăm că în funcție de zonă și de investițiile efectuate de-a lungul timpului, în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport, tarifele aprobate de ANRSC diferă.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România, pentru luna mai.

TOP-ul celor mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România, în luma mai

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România se înregistrează în acest moment în Vaslui, Iași și Neamț.

  • Vaslui – 21,49 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Iași – 21,17 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);
  • Neamț – 20,72 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

TOP-ul celor mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România, în luna mai

La polul opus se află Prahova (Ploiești), București și Ilfov.

  • Prahova (Ploiești) – 10,02 lei
  • București – 10,43 lei
  • Ilfov (Chiajna) – 10,48 lei

Care este motivul pentru care apar aceste diferențe de preț

La fiecare metru cub de apă, rece sau caldă, locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea. Diferențele de preț apar din cauză că prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru apă și canalizare este influențat de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport, dar și de regiunea respectivă.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

