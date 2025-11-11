TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna noiembrie 2025. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna noimebrie 2025. În funcție de zonă și de investițiile efectuate de-a lungul timpului – în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport -, tarifele diferă.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

La fiecare metru cub de apă – rece sau caldă – locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea, iar suma totală afectează, mai mult sau mai puțin, bugetul oricărei familii.

Neamț – 18.60 lei/metru cub, fără TVA

Prahova – 18,51 lei/metru cub, fără TVA

Iași – 18,24 ei/metru cub, fără TVA

Top 3 cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

Ploiești – 6,88 lei/metru cub, fără TVA

București – 10.43 lei/metru cub, fără TVA

Ilfov – 10.64 ei/metru cub, fără TVA

Tarife pentru apă și canalizare în alte zone ale României

Iată cum se prezintă situația și în alte zone ale României, la nivelul tarifelor pentru apă și canalizare.

Vaslui – 10,33 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 7,75 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Brăila – 10,39 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 5,71 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Craiova – 9,31 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 7,47 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Buzău – 10,06 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 6,95 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Turda – 9,01 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 7,73 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Arad – 6,79 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 8,48 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Miercurea Ciuc – 5,86 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 5,57 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Suceava – 8,38 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 7,36 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Constanța – 7,95 lei/metru cub, fără TVA, pentru apă; 7,18 lei/metru cub, fără TVA, pentru canalizare.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).