Partidul lui Lazarus s-a lansat cu Nicolae Bălcescu ilustrat AI, exorcizarea prin toacă a lui Țăndărică și stegarul dac! Ori la bal, ori la spital!

Fix când zarurile facerii unui nou guvern sunt frecate în mâinile lui Nicușor Dan la Cotroceni, dinspre Bruxeles a venit europarlamentarul Luis Lazarus, ca un taifun, ca să arunce picătura unui nou partid în paharul plin al politicii din România. Reconfigurare sistem. Cu DREPTATE ȘI FRĂȚIE. De la ‘48 încoace se tot aștepta asta: “Dă-i și luptă” pentru neam și țară, ca să fie ca afară!

La Palatul Parlamentului, printre lalelele ofilite, au început să se adune, de pe la 10,30, domni și doamne din Capitală și din județele patriei, unii deja membri ai noii formațiuni conduse de actualul europarlamentar care a tras după el și personaje din SOS-ul Dianei Șoșoacă, alții doar susținători, prieteni și invitați care au venit să simtă cât de puternice sunt pe scara Richter vibrațiile noului partid. Lazarus părea că e durul care n-are emoții, dar avea ceva noduri în stomac gândindu-se ce-și asumă de-acum încolo.

După ce au gustat din pateuri, fursecuri și alte dulcegării, bune zic!, toți cei care au răspuns la apelul vocii anti-sistem sătulă de presă și de matrapazlîcurile politicienilor de la București, și-au luat câte o apă la purtător și au intrat în sala CA Rosetti. În timp ce multe dintre prezențele feminine veniseră îmbrăcate ca la nuntă, pudrate, aranjate, coafate, care mai de care cu gentuțe de firmă – fake sau nu, dar prima impresie contează! – bărbații nu prea s-au evidențiat cu garderobe ieșite din comun. Au fost, totuți, persoane care au notorietate prin propria carieră, îndeletnicirile lor artistice sau sclipirile de pe marea scenă a manifestațiilor de protest. Au ajuns la evenimentul de lansare și medici, și avocați, și foști senatori, și profesori. Sala? Aproape plină. Printre ei, cunoscutul căntăreț de muzică lăutărească și părinte al manelelor, Dan Ciotoi, dar și Fachiru din Periș, care umple Instagramul cu exerciții de prestare de mușchi și proteină.

Lansarea partidului lui lui Lazarus a început cu un moment inedit. Celebrul Ovidiu Lipan alias Tăndărică, un personaj drag tuturora ca muzician, compozitor și baterist, a bătut toaca în stil genial- jos pălăria!- spunându-ne nouă, celor de la Gândul, că așa se va exorciza Casa Poporului pentru că e mare nevoie de alungarea energiilor negative și a dracilor de care, un pic mai târziu, a vorbit cu patimă și maximă scârbă Luis Lazarus, fostul patron de la Zeus TV.

Lansarea a avut parte de sobor de preoți, rugăciunea „Tatăl nostru” și, pentru deșteptarea din somnul cel de moarte în care ne-au băgat tiranii, imnul României cântat pe mai multe voci.

Luis Lazarus a luat cuvântul. A vorbit cu duritate, incisivitate, cinism, accente patriotice marcante. Și a explicat de unde este și denumirea partidului, lăsând să ruleze un videoclip cu începuturile mișcării pașoptiste, în 1843, când a apărut Frăția, organizație cu rol determinant, crucial, în organizarea Revoluției de la 1948. Bun documentarul, cu aport de ilustrație AI! Nici Mărgelatu nu a fost uitat, cu Dreptate și Frăție. Parola. Fără semințe scuipate printre dinți. Doar scrâșnet.

Lazarus s-a adresat participanților, mulți dintre ei membri de filiale proaspăt înființate în țară, vorbindu-le despre momentul 1989, când “am crezut că o să fie bine și la vară cald “, despre România care a ajuns un stat consumator de droguri, despre prostituția româncelor în Occident, plecarea medicilor, sărăcie, cenzură, slugărnicia politicienilor actuali și trădători. A lansat un atac și la birocrația europeană și la ordinele venite din afara țării.

Spre surprinderea multora, Lazarus a ținut un discurs lung și tăios, mai bine de o oră, fără să aibă vreo hârtie în față. În sală se afla și Cosmina Cerva, a apărut și Florin Zamfirescu, și Dan Puric. Pe la ora 14. La intrarea în sala CA Rosetti așteptau cărțile lui pentru a fi cumpărate. “Incotro popor român” a atras cele mai multe priviri.

“Aceste instituții (parchetele și instanțe), în frunte cu serviciile secrete, ce fac ele, cum au protejat ele România 36 de ani?… Entități statale sau de altă natură încearcă să facă din România un No Man’s Land, un teritoriu al nimănui, un teritoriu care să-și piardă tradițiile, religia,familiile și absolut tot ceea ce ne definește, identitatea noastră națională. Nu putem să acceptăm așa ceva. Ne-am luat dreptul de a spune nu? Sau nu? …O să uităm cine suntem și de unde venim, că vrea Europa? Că ne-a mințit cu unitatea în diversitate și vrea unitate în uniformitate?”

Nici Bolojan nu a scăpat de urecheală. Lazarus a amintit cum au rezistat bursele elevilor și studenților până acum, când au fost tăiate. A vorbit de politruci și de patriotism, a atras atenția că s-a ajuns ca aici, “dacă ești patriot, ești extremist!“ și n-a uitat să spună că îi pare rău că nu e și Călin Georgescu la lansare, care a fost invitat dar s-a scuzat că nu poate veni.

În sală au fost momente de aplauze prelungite. Și momente în care s-a scandat intens “Dreptate și Frăție”. În timpul discursului incendiar al lui Lazarus, stegarul dac, Cezar Avrămuță, a fluturat întruna drapelul României. Și a venit apoi Dan Puric ca să explice care e diferența dintre drept și dreptate. Oamenii prezenți la lansarea partidului Dreptate și Frăție au plecat optimiști, încrezători și au reținut de la Lazarus un mesaj care îi va bântui, sigur, în nopțile de vară ce vor urma.

“Statul ne vrea proști! Uite că nu mai vrem!”