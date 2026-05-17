Iată cât costă să faci o petrecere de majorat în 2026: varianta economică (acasă), medie (club) sau premium (ballroom sau rooftop).

În România, petrecerile de majorat au devenit tot mai mult de lux. Însă, există trei variante de astfel de petreceri: economică, medie și premium. Evident, în funcție de posibilități.

La varianta economică, petrecerea se poate face acasă sau în grădină, iar costul locației va fi de 0 lei. La capitolul mâncare, se poate adduce catering tip platouri sau pizza/burgeri commandați și va costa aprox. 60-100 lei / persoană.

Băuturile pot fi cumpărate din supermarket și vor costa aproximativ 40-60 lei / persoană. La capitolul décor, se pot adăuga baloane și accesorii achiziționate online, de aproximativ 300 – 500 lei.

Pozele pot fi făcute cu telefoanle invitaților sau cu un apparat Polaroid închiriat, care te poate costa 400 de lei cu tot cu hârtie. Astfel, trăgând linie, un majorat la varianta economică poate costa între 4.500 și 7.500 de lei.

Varianta medie

La varianta medie, locația poate fi o chirie într-un club privat/loft pentru 5-6 ore, care va costa între aprox. 1.500 – 3.000 lei. La capitolul mâncare, se poate apela la un buffet suedez variat, de la o firmă de catering: aprox. 120 – 180 lei / persoană. Băuturile: open bar standard, însemnând băuturi de baza + cocktailuri simple, care vor costa aprox. 80 – 120 lei / persoană.

La capitolul muzică, avem DJ profesionist cu sistem de sonorizare și lumini inclus. Te va costa aprox. 1.500 – 2.000 lei. Tortul personalizat va costa și el aprox. 500 – 800 lei. Făcând un total, un majorat la varianta medie te va duce la un cost între 11.000 și 17.000 de lei.

Varianta premium

Aici, lucrurile se mai schimbă. Putem avea, ca și locație și meniu, ballroom premium sau Rooftop: all-inclusive: meniu fine dining + băuturi de lux + servire, în valoare de aprox. 350 – 550 lei / persoană.

Muzica și atmosfera ar fi asigurate de un DJ de top + MC/Artist invitat, costând aprox. 3.500 – 5.000 lei. La capitolul foto-video, s-ar putea apela la un fotograf si cameraman profesionist pe toată durata serii și ar costa aprox. 3.000 – 4.500 lei.

Să nu uităm nici de décor: acesta ar putea consta în: aranjamente florale naturale sau arcade elaborate de baloane, care ar costa aprox. 2.500 lei.

Se mai poate și un extra: Bar mobil cu mixologist dedicat – aprox. 2.000 lei. Făcând un total, un majorat la varianta premium i-ar putea costa pe părinți undeva între 35.000 – 55.000 + lei.

