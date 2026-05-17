Ce salarii au vânzătorii de la Decathlon, Sportisimo și Hervis Sports, în România. Care sunt cei mai bine plătiți, în 2026

Iată ce salarii au vânzătorii de la Decathlon, Sportisimo și Hervis Sports, în România și care sunt cei mai bine plătiți, în 2026.

Acestea trei magazine au profil sportiv, unde se găsesc tot soiul de articole de sport, de la îmbrăcăminte la diverse produse de sport, pentru antrenamente, pentru sportul indoor sau outdoor.

Să analizăm mai întâi salariile vânzătorilor de la Decathlon. Ei sunt plătiți cu salariu fix + tichete de masă + bonus cu echipa, care poate fi de 10-20% din salariu. Dacă un vânzător de la Decathlon are salariu de bază de 3.000 de lei + tichete în valoare de 700 de lei + 300 lei bonusul mediu, se ajunge la un total de 4.000 de lei.

La Sportisimo, salariul de bază este adesea mai mic decât la Decathlon. Se mai dau însă și bonusuri agresive din vânzări. La un salariu de bază de 2.600 lei + 650 lei tichete + 200 lei (bonus target), rezultă aproximativ un total de 3.450 lei.

Cel de-al treilea magazin analizat este Hervis Sport. Aici, se dă- salariu fix + tichete + bonusuri de vechime sau de performanță la inventor.

La un salariu de bază de 2.500 de lei, se adaugă tichete în valoare de 600 de lei + 100 de lei alte sporuri și totalizează undeva la 3.200 de lei.

Așadar, făcând o analiză, Decathlon este magazinul sportiv care își plătește vânzătorii cel mai bine în 2026.

