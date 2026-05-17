Victor Ponta: „Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei”

Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale, în care contestă propaganda potrivit căreia majorarea taxelor poate fi o soluție pentru reducerea deficitului bugetar.

Ponta susține că, în perioada în care a fost prim-ministru, România a avut „cele mai mici taxe” și „cel mai mic deficit bugetar”.

Acesta a prezentat cifrele oficiale din 2015 și a invocat reducerea TVA, a contribuțiilor CASS și a impozitului pe dividende. Oficialul a subliniat că strategia economică și echipa competentă au stat la baza acestor rezultate bune.

„Aș vrea să terminăm cu această propagandă și cu această păcăleală pe față că „mărim taxele ca să reducem deficitul bugetar”! Pur și simplu, cifrele oficiale arată că, în 2015, am avut cele mai mici taxe (TVA, CASS, impozit pe dividende) și cel mai mic deficit bugetar! Pentru că am avut o STRATEGIE ECONOMICĂ și o echipă competentă!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Ponta critică măsurile lui Bolojan

Fostul premier consideră că reducerea deficitului bugetar prin majorări de taxe și prin întârzierea plăților către firme nu este o reformă, ci o modalitate care afectează direct economia și mediul privat. De asemenea, acesta l-a atacat și pe economistul Andrei Caramitru, despre care spune că ar trebui să accepte concluziile indicate de cifre.

„Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei! Până și exaltatul @andreicaramitru trebuie să accepte ceea ce spun cifrele!”.

„La taxe mari apar evaziunea fiscală și „mita de supraviețuire”