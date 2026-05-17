Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta: „Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei”

Victor Ponta: „Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei”

Victor Ponta: „Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei”
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale, în care contestă propaganda potrivit căreia majorarea taxelor poate fi o soluție pentru reducerea deficitului bugetar. 

Ponta susține că, în perioada în care a fost prim-ministru, România a avut „cele mai mici taxe” și „cel mai mic deficit bugetar”.

Acesta a prezentat cifrele oficiale din 2015 și a invocat reducerea TVA, a contribuțiilor CASS și a impozitului pe dividende. Oficialul a subliniat că strategia economică și echipa competentă au stat la baza acestor rezultate bune.

Sursa foto: Facebook/Victor Ponta

„Aș vrea să terminăm cu această propagandă și cu această păcăleală pe față că „mărim taxele ca să reducem deficitul bugetar”! Pur și simplu, cifrele oficiale arată că, în 2015, am avut cele mai mici taxe (TVA, CASS, impozit pe dividende) și cel mai mic deficit bugetar! Pentru că am avut o STRATEGIE ECONOMICĂ și o echipă competentă!”, a scris Victor Ponta pe Facebook. 

Ponta critică măsurile lui Bolojan

Fostul premier consideră că reducerea deficitului bugetar prin majorări de taxe și prin întârzierea plăților către firme nu este o reformă, ci o modalitate care afectează direct economia și mediul privat. De asemenea, acesta l-a atacat și pe economistul Andrei Caramitru, despre care spune că ar trebui să accepte concluziile indicate de cifre.

„Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei! Până și exaltatul @andreicaramitru trebuie să accepte ceea ce spun cifrele!”.

„La taxe mari apar evaziunea fiscală și „mita de supraviețuire”

În plus, Ponta a comentat și tema evaziunii fiscale, despre care spune că apare în special în perioadele cu fiscalitate ridicată. Fostul premier susține că taxele mai mici încurajează plata voluntară și limitează fenomenul corupției. În finalul postării, oficialul a transmis că propaganda prostește, la fel ca ipocrizia.

„Și încă o legendă — o altă păcăleală a propagandei: că, dacă mărești taxele, se supără „corupții”! Nu, mai orbilor, este exact invers: la taxe mici, plătesc toți benevol și nu mai există corupție; la taxe mari apar evaziunea fiscală și „mita de supraviețuire”. Propaganda prostește. Iar ipocrizia prostește și ea!”. 

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

REPORTAJ Partidul lui Lazarus s-a lansat cu Nicolae Bălcescu ilustrat AI, exorcizarea prin toacă a lui Țăndărică și stegarul dac! Ori la bal, ori la spital!
08:00
Partidul lui Lazarus s-a lansat cu Nicolae Bălcescu ilustrat AI, exorcizarea prin toacă a lui Țăndărică și stegarul dac! Ori la bal, ori la spital!
FLASH NEWS Politicianul britanic care i-ar putea lua locul lui Keir Starmer în funcția de premier: „Ieșirea din UE a fost o greșeală catastrofală”
23:10
Politicianul britanic care i-ar putea lua locul lui Keir Starmer în funcția de premier: „Ieșirea din UE a fost o greșeală catastrofală”
FLASH NEWS Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
20:01
Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
NEWS ALERT Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
19:28
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
VIDEO Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
17:30
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
PROTEST Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
17:06
Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Am aflat cine este iubitul secret al Alexandrei Căpitănescu. Este muzician și el!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Piatra Teiului, marele viaduct de pe lacul Bicaz. Cum s-a schimbat locul de la porțile Moldovei, Bucovinei și Transilvaniei
Mediafax
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Click
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o semnătură chimică ascunsă care ar putea dezvălui viața extraterestră
FLASH NEWS Reacția Comisiei Europene în România după finala Eurovision: Felicitări, România! Pe podiumul celei mai mari competiții muzicale televizate din lume!
10:11
Reacția Comisiei Europene în România după finala Eurovision: Felicitări, România! Pe podiumul celei mai mari competiții muzicale televizate din lume!
REACȚIE Mesajul lui Horia Brenciu după performanța României la Eurovision: „Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căptinăescu! A câștigat o voce a României!”
10:04
Mesajul lui Horia Brenciu după performanța României la Eurovision: „Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căptinăescu! A câștigat o voce a României!”
EXCLUSIV România riscă să piardă una dintre cele mai importante punți de legătură cu Republica Moldova- studenții. Câți universitari moldoveni sunt în România
10:00
România riscă să piardă una dintre cele mai importante punți de legătură cu Republica Moldova- studenții. Câți universitari moldoveni sunt în România
ANALIZA de 10 Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”
10:00
Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Avem un președinte ales și unul votat”
09:32
Călin Georgescu: „Avem un președinte ales și unul votat”
RĂZBOI Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate
09:30
Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate

Cele mai noi

Trimite acest link pe