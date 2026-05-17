Alertă sanitară în Canada după primul caz suspect de hantavirus la o pasageră aflată bordul navei de croazieră „MV Hondius”

Autoritățile sanitare canadiene au confirmat un caz „prezumtiv pozitiv” de hantavirus la o pasageră aflată în carantină după croaziera navei MV Hondius. Femeia și soțul său au fost internați în izolare în provincia British Columbia.

Canada se confruntă cu primele temeri legate de extinderea focarului de hantavirus asociat navei de croazieră MV Hondius, după ce o pasageră aflată în carantină a fost testată „prezumtiv pozitiv” pentru virusul Andes, scrie The Guardian.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de Agenția de Sănătate Publică din Canada, care monitorizează cazul împreună cu autoritățile sanitare din provincia British Columbia. Potrivit oficialilor, femeia a fost internată joi într-un spital din vestul Canadei, alături de soțul său, care prezintă la rândul său simptome ușoare compatibile cu infecția.

„Amândoi vor rămâne în carantină în spital”, au transmis autoritățile sanitare canadiene.

Trei persoane spitalizate după croaziera din Atlantic

O a treia persoană aflată în carantină după călătoria de pe MV Hondius a fost internată pentru investigații suplimentare, iar rezultatele testelor sunt așteptate în următoarele zile.

Nava de croazieră MV Hondius plecase din Argentina pe 1 aprilie pentru o traversare a Oceanului Atlantic și avea la bord 88 de pasageri și 61 de membri ai echipajului. Patru cetățeni canadieni se aflau printre pasagerii monitorizați de autorități după apariția focarului.

La nivel mondial, bilanțul asociat acestui focar a ajuns deja la trei decese.

În ciuda îngrijorărilor generate de apariția virusului în Canada, autoritățile insistă că riscul pentru populație rămâne redus.

„Riscul general pentru populaţia din Canada legat de focarul de hantavirus Andes asociat navei de croazieră MV Hondius rămâne scăzut în acest moment”, a transmis Agenția de Sănătate Publică.

Specialiștii susțin că hantavirusul nu se transmite la fel de ușor precum virusurile respiratorii și resping comparațiile cu pandemia de COVID-19.

Hantavirusul este o infecție rară, transmisă în principal prin contactul cu excrementele sau particulele provenite de la rozătoare infectate. În cazurile severe, boala poate provoca insuficiență respiratorie și complicații fatale.

În prezent nu există vaccin și nici tratament antiviral specific pentru această infecție.

