Călin Georgescu: „România face parte dintr-un lanț de corupție la nivel european. Se știe și se va acționa atunci când trebuie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a afirmat că România face parte dintr-un lanț de corupție la nivel european.

„Desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale CCR din preziua anulării alegerilor… Eu pot să le transmit, așa că totul se știe, totul se cunoaște și totul este așa cum trebuie să fie. Este o chestiune de timp. Evident, România face parte dintr-o structură mult mai amplă a unei corupții la nivel european și sigur, nu este doar o piesă pe care o scoți, o rezolvi pe ea și pe urmă îi rezolvi pe ceilalți. Nu vor fi rezolvați toți. Se știe despre ce este vorba, se cunoaște și se va acționa atunci când trebuie. De altfel, detractorii mei, în toată această perioadă și nu puțini… Ei vedeți, permanent caută stăpânii pentru a le da autorizație sau ordin. Ce au de făcut. Eu îmi caut strămoșii și mă rog la Dumnezeu pentru poporul român. Asta este diferența.”, a declarat fostul candidat la Președinție.