Autoritățile cubaneze au distribuit un ghid destinat populației civile, cu recomandări pentru supraviețuire în cazul unui posibil atac militar american. Documentul apare într-un moment de tensiuni extreme între Havana și Washington, după ce Donald Trump a amenințat în mai multe rânduri că va „prelua” frâiele Havanei, după ce va termina cu Iranul.

Cuba a publicat un ghid oficial destinat familiilor, care conține instrucțiuni pentru protejarea populației în cazul unei agresiuni militare. Documentul, elaborat de Apărarea Civilă cubaneză, a fost distribuit discret prin intermediul unor platforme locale și posturi regionale de radio, pe fondul deteriorării rapide a relațiilor cu Statele Unite, scrie Cibercuba.com.

Intitulat „Protejează, Rezistă, Supraviețuiește și Învinge”, ghidul include recomandări practice pentru populație, de la pregătirea unui rucsac de urgență cu apă, alimente și medicamente, până la măsuri de reacție în cazul alertelor de raid aerian.

Publicarea documentului vine într-un context geopolitic extrem de sensibil. Washingtonul a impus în ultimele luni o blocadă energetică asupra insulei comuniste, invocând „amenințarea extraordinară” pe care Cuba ar reprezenta-o pentru securitatea națională americană.

Ghidul recomandă pregătirea pentru atacuri aeriene

Documentul, redactat pentru „toate familiile cubaneze”, oferă instrucțiuni privind protejarea vieții în cazul unor „posibile atacuri inamice”, potrivit unui comunicat publicat de Portalul Cetățeanului din Havana.

Printre recomandările incluse se numără:

pregătirea unui rucsac cu produse esențiale

acces rapid la apă potabilă și medicamente

cunoașterea regulilor de prim ajutor

monitorizarea alertelor de raid aerian

contact permanent cu structurile locale de apărare civilă

Postul regional de radio din provincia Sancti Spíritus a publicat inclusiv varianta completă a documentului pentru descărcare.

Vizita șefului CIA la Havana amplifică tensiunile unui posibil război cu SUA

Publicarea ghidului coincide cu o perioadă de negocieri tensionate între cele două state. Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat joi o vizită rară la Havana pentru discuții cu oficiali cubanezi de rang înalt.

Întâlnirea a avut loc în contextul unor negocieri dificile purtate de mai multe luni între cele două țări, în timp ce insula traversează una dintre cele mai grave crize economice și sociale din ultimele decenii.

Mulți cubanezi se confruntă cu lipsuri severe de alimente, energie electrică și produse de bază, într-o țară afectată de inflație, pene de curent și exod masiv al populației.

