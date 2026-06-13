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Poliția a descoperit cum își înșela Makaveli fanii de pe TikTok. Influencerul, cercetat și într-un al doilea dosar, despre care nu s-a știut nimic

Andrei Dumitrescu
Poliția a descoperit cum își înșela Makaveli fanii de pe TikTok. Influencerul, cercetat și într-un al doilea dosar, despre care nu s-a știut nimic
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Anchetatorii care l-au reținut, joi, pe influencerul Alexandru Zidaru, zis Makaveli, au descoperit că, în complicitate cu alți influenceri cunoscuți pe rețeaua de socializare TikTok, bărbatul și-ar fi înșelat fanii pentru a-i determina să-i trimită sume de bani din ce în ce mai mari.  Totodată, ofițerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice ar fi deschis pe numele lui Makaveli și un al doilea dosar, care privește organizarea unor tombole în spațiul online.

Cunoscut drept influencerul lui Călin Georgescu și al Dianei Șoșoacă, Makaveli a fost acuzat de evaziune fiscală după ce, pentru a nu plăti taxe către stat, și-ar fi virat o mare parte din câștigurile obținute din cadourile primite de la fani, prin intermediul aplicației TikTok, în conturile a trei persoane.

Procurorii au pus sechestru pe averea lui Makaveli

Potrivit polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE), Makaveli și oamenii săi nu ar fi declarat venituri în valoare de peste 3,3 milioane de lei, încasate în perioada 25  mai 2022 – 25 mai 2025.

Prejudiciu de peste 100.000 de euro

Raportat la valoarea încasărilor, prejudiciul calculat de autorități a fost stabilit la suma de 531.047 de lei (101.365,53 euro), dintre care 235.348 lei (44.923 euro) reprezintă obligația fiscală principală, iar restul de 295.699 lei ( 56.442 euro) sunt obligații fiscale din dobânzi și penalități pentru nedeclararea veniturilor sale.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, în timpul verificărilor a reieșit și modul în care Makaveli își păcălea fanii de pe Tik Tok, în așa fel încât să-i determine să trimită cât mai mulți bani.

Sursele citate au precizat că, în contextul unor provocări cu alți tiktok-eri, erau organizate așa numite „meciuri”. Un astfel de meci presupune un fel de confruntare între doi influenceri, pe care o câștigă cel care primește mai multe donații de la fanii săi.

Polițiștii au constatat că, în timpul acestor așa-zise meciuri, Makaveli manipula rezultatul, de comun acord cu adversarul său. Atunci când unul era în avantaj, îi vira oponentului din donațiile sale, în așa fel încât scorul să redevină strâns, iar fanii naivi să doneze și mai mult, pentru a-l ajuta pe influencerul preferat să se detașeze și să iasă câștigător.

Suspectat și de infracțiuni cu tombole ilegale

Totodată, spun surse din anchetă, pe numele lui Makaveli ar exista și un al doilea dosar, deschis cu ceva timp în urmă, care ar privi tot presupuse infracțiuni de evaziune fiscală.

În acest caz ar fi vorba despre unele tombole organizate online de cunoscutul influencer, din care ar fi obținut sume de bani pentru care nu și-ar fi achitat taxele. Legat de aceste tombole, ar exista și posibilitatea ca cercetările să fie extinse și pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc.

Alexandru Zidaru, zis Makaveli

Alexandru Zidaru a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru 60 de zile, după ce și-ar fi recunoscut faptele. Makaveli a fost, însă, lăsat să plece acasă, după ce și-a petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei.

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