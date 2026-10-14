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Alertă în apropiere de Sulina. O dronă a lovit o navă comercială străină

Alertă în apropiere de Sulina. O dronă a lovit o navă comercială străină
Sursa Foto: vesselfinder.com
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O navă sub pavilion străin a fost lovită de o dronă, miercuri, 14 octombrie, în apropiere de Sulina, în apele teritoriale ale României. În urma exploziei, vasul a fost cuprins de flăcări. Echipajul este sirian. 

Nava Yara J, identificată prin numărul IMO 9221803, a raportat incidentul prin radiotelefon către Căpitănia Sulina. 

Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat sprijinul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru o misiune de salvare la bordul navei YARA J, care navighează sub pavilionul Insulelor Comore.

Garda de Coastă a transmis că echipajul navei a informat Centrul Maritim de Coordonare că la bord s-a produs un incendiu care, ulterior, a fost stins. Conform informațiilor transmise, toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, fără a necesita asistență medicală.

„O navă comercială, sub pavilion străin, în balast, ancorată în marea teritorială a României, la aproximativ 9 mile marine Est Casla Vadanei, a informat MRCC că la bordul acesteia s-a produs un incendiu. Ulterior, reprezentanții navei au comunicat MRCC că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, nesolicitând sprijin sau asistență”, a transmis Garda de Coastă.

„Este un act de agresiune pe teritoriul României”

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, consideră incidentul reprezintă un act de agresiune pe teritoriul României.

„Este un act de agresiune pe teritoriul României. Conform dreptului internațional și convențional privind dreptul Mării. Marea teritorială, în care avem drepturi suverane, se calculează ca întindere de la liniile de bază plus 12.000. În continuare, alte 12.000 privind zona continuă, unde există, de asemenea, drepturi parțiale, dar tot suverane. Pătrunderea unui obiect neidentificat sau neidentificabil cu un conținut militar, cu un anume tip de dotare, neaprobat, este un act de agresiune”, a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, invitat la Prim Plan, pe TVR Info.

MApN a anunțat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul românesc

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, miercuri seară, 14 octombrie, sistemele sale de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.

„În cursul serii de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea, iar la ora 20.02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

La ora 20.04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, contactul radar cu una dintre ținte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spațiul aerian național la ora 20.13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina.

Ținta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potențială către municipiul Galați, drept care a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru estul județului Galați la ora 20.33.

Ținta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localității Reni, la nord de brațul Chilia.

Alerta aeriană a încetat la 21.14”, a transmis MApN.

Sursă foto: vesselfinder.com

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