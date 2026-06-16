Un livrator srilankez a fost agresat de un paznic în fața Spitalului Județean Arad. De la ce a pornit conflictul

Un livrator din Sri Lanka a fost agresat de un agent de pază, chiar în curtea Spitalului Clinic Județean din Arad, iar întregul incident a fost filmat. Agresiunea a avut loc pe 15 iunie, în jurul orei 18:00, atunci când srilankezul a livrat o comandă și a oprit autoturismul într-o zonă semnalizată cu „oprirea interzisă”.

Potrivit imaginilor, publicate de site-ul Special Arad, se poate vedea cum agentul de pază se apropie, amenințător, de muncitorul străin, îl împinge de câteva ori, apoi îi dă o palmă peste față. În mod surprinzător, întreaga scenă s-a petrecut în fața mai multor persoane, aflate în zonă, însă nimeni nu a intervenit.

Poliția ar fi încercat să-l convingă pe livrator că agresiunea nu a avut loc

Incidentul a fost surprins de camera de bord a mașinii livratorului, dar și de telefonul personal al acestuia. Poliția a fost solicitată la fața locului, prin apel la 112. Soția srilankezului spune că polițiștii au încercat să minimizeze agresiunea și ar fi vrut să-l convingă pe să nu depună plângere.

Mai mult, polițiștii în loc să ia în considerare incidentul, aceștia ar fi încercat să-l convingă pe livrator că agentul de pază l-ar fi lovit neintenționat. De asemenea, polițiștii ar fi insistat ca cei doi să se împace pe loc.

Soția victimei: „Soțul meu a fost tratat astfel pentru că este de culoare”

Femeia a decis să facă publice imaginile pe rețelele sociale deoarece consideră soțului ei i s-a făcut o nedreptate.

„Am pus filmarea pe rețelele sociale pentru că mi s-a părut o nedreptate. Consider că soțul meu a fost tratat astfel pentru că este de culoare”, a declarat femeia, potrivit Antena 3.

Familia afirmă că livratorului i s-ar fi atras atenția și asupra posibilității unei sancțiuni pentru oprire neregulamentară.

Poliția a deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a confirmat că efectuează cercetări în acest caz.

„La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unități medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violențe. În continuare se efectuează verificări, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale, care se impun”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

VIDEO/FOTO: Special Arad