Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh. Acesta riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor

Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh. Acesta riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor

Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh. Acesta riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor
Cosmin Tudoran, bărbatul acuzat că a agresat un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, a fost la un pas de a fi arestat de două ori în acest an. Aflat sub control judiciar, acesta a mai comis alte două infracțiuni.  

Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, iar Tribunalul a respins propunerea și a decis ca el să fie arestat la domiciliu, relatează G4media.  

Agresorul livratorului din Bangladesh ar putea ajunge din nou după gratii

Acesta a agresat în august 2025 un livrator din Bangladesh pe care l-a numit „invadator” și i-a cerut să plece în țara sa, incidentul rasial și xenofob a fost înregistrat cu telefonul său mobil, iar în luna octombrie a fost trimis în judecată.  

Pe lângă infracțiunea de lovire pe care a săvârșit-o asupra livratorului, acesta este acuzat și de utilizare în public (chiar pe contul său de Facebook) a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Dosarul său a trecut pe fond de faza de Camera Preliminară pe data de 18 martie 2026. 

Tudoran era să mai ajungă de două ori după gratii, el a mai stat o perioadă după incidentul din august, iar judecătorul i-a impus arest la domiciliu, iar apoi control judiciar.  

Pe data de 16 februarie, Judecătoria Sectorului 2 a decis să modifice, din nou, măsura cu cea a arestului preventiv pe 30 de zile.  

Două noi acuzații pe numele agresorului livratorului din Bangladesh

În luna decembrie a anului trecut el ar fi desenat cu o vopsea albă pereții unui bloc din Sectorul 2, simboluri fasciste: semnul legionar format din trei linii dispuse orizontal și trei linii dispuse vertical care se întrepătrund și se intersectează – crucea triplă legionară, precum și două svastici. 

La o lună distanță, în ianuarie 2026, el a desenat pe un bloc învecinat o svastică și a scris un text cu caracter antisemit, privind comiterea unor acte de violență împotriva evreilor. 

Magistratul de la Judecătoria Sectorului 2 a susținut că repetarea faptelor grave ale acestuia reprezintă un pericol social crescut, iar controlul judiciar nu mai este suficient, așadar a decis să îl trimită după gratii pe Tudoran. ”(…) acesta înțelegând să îmbrățișeze o atitudine sfidătoare față de ordinea de drept și elementarele norme de conviețuire socială și să persevereze în parcursul infracțional”, și-a motivat decizia acest magistrat. 

Tudoran a contestat decizia, iar la Tribunalul București, pe 26 februarie, un complet de judecată, deși a recunoscut justețea argumentelor instanței anterioare, a stabilit că arestul la domiciliu este suficient ”pentru a înlătura inculpatul din societate” și pentru a-l împiedica să comită noi infracțiuni, ”nefiind necesară luarea celei mai aspre măsuri preventive privative de libertate. (…) măsura arestului la domiciliu este necesară și, în același timp, suficientă.” 

Pe 8 aprilie 2026, un alt complet de la Judecătoria Sectorului 2 a dispus, din nou, arestarea lui Tudoran pentru 30 de zile pentru comiterea altei infracțiuni în timp ce era în arest la domiciliu, una diferită de cele din decembrie 2025-ianuarie 2026. 

