Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh. Acesta riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor

Cosmin Tudoran, bărbatul acuzat că a agresat un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, a fost la un pas de a fi arestat de două ori în acest an. Aflat sub control judiciar, acesta a mai comis alte două infracțiuni.

Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, iar Tribunalul a respins propunerea și a decis ca el să fie arestat la domiciliu, relatează G4media.

Agresorul livratorului din Bangladesh ar putea ajunge din nou după gratii

Acesta a agresat în august 2025 un livrator din Bangladesh pe care l-a numit „invadator” și i-a cerut să plece în țara sa, incidentul rasial și xenofob a fost înregistrat cu telefonul său mobil, iar în luna octombrie a fost trimis în judecată.

Pe lângă infracțiunea de lovire pe care a săvârșit-o asupra livratorului, acesta este acuzat și de utilizare în public (chiar pe contul său de Facebook) a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Dosarul său a trecut pe fond de faza de Camera Preliminară pe data de 18 martie 2026.

Tudoran era să mai ajungă de două ori după gratii, el a mai stat o perioadă după incidentul din august, iar judecătorul i-a impus arest la domiciliu, iar apoi control judiciar.

Pe data de 16 februarie, Judecătoria Sectorului 2 a decis să modifice, din nou, măsura cu cea a arestului preventiv pe 30 de zile.

Două noi acuzații pe numele agresorului livratorului din Bangladesh

În luna decembrie a anului trecut el ar fi desenat cu o vopsea albă pereții unui bloc din Sectorul 2, simboluri fasciste: semnul legionar format din trei linii dispuse orizontal și trei linii dispuse vertical care se întrepătrund și se intersectează – crucea triplă legionară, precum și două svastici.

La o lună distanță, în ianuarie 2026, el a desenat pe un bloc învecinat o svastică și a scris un text cu caracter antisemit, privind comiterea unor acte de violență împotriva evreilor.

Magistratul de la Judecătoria Sectorului 2 a susținut că repetarea faptelor grave ale acestuia reprezintă un pericol social crescut, iar controlul judiciar nu mai este suficient, așadar a decis să îl trimită după gratii pe Tudoran. ”(…) acesta înțelegând să îmbrățișeze o atitudine sfidătoare față de ordinea de drept și elementarele norme de conviețuire socială și să persevereze în parcursul infracțional”, și-a motivat decizia acest magistrat.

Tudoran a contestat decizia, iar la Tribunalul București, pe 26 februarie, un complet de judecată, deși a recunoscut justețea argumentelor instanței anterioare, a stabilit că arestul la domiciliu este suficient ”pentru a înlătura inculpatul din societate” și pentru a-l împiedica să comită noi infracțiuni, ”nefiind necesară luarea celei mai aspre măsuri preventive privative de libertate. (…) măsura arestului la domiciliu este necesară și, în același timp, suficientă.”

Pe 8 aprilie 2026, un alt complet de la Judecătoria Sectorului 2 a dispus, din nou, arestarea lui Tudoran pentru 30 de zile pentru comiterea altei infracțiuni în timp ce era în arest la domiciliu, una diferită de cele din decembrie 2025-ianuarie 2026.

