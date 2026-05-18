Livrator de pizza, de 19 ani, din Croația, ucis cu 10 gloanțe de un client. Atacatorul ținea sub teroare o comunitate întreagă, de câțiva ani

Într-un mic oraș din Croația, cu numai 6000 de locuitori, o crimă șocantă a speriat întreaga comunitate. Un tânăr de 19 ani, care livra pizza, a fost ucis cu 10 gloanțe de un client care plasase o comandă.

Potrivit presei locale, se pare că atacatorul și-ar fi ținut sub teroare vecinii, de câțiva ani încoace. El fusese auzit spunând că avea de gând să ucidă pe toată lumea.

Cine este suspectul

Duminică, polițiștii au declanșat o amplă operațiune de căutare în orașul Drnis, din sudul Croației. Suspectul în acest caz de crimă este Kristijan Aleksić, un bărbat de 50 de ani cu antecedente penale pentru crimă. Crima a avut loc în fața casei lui, după miezul nopții.

Tânărul livrator a fost ucis cu o armă artizanală. Totuși, o variantă neoficială, înaintată de presa locală, ar acredita ideea că, în realitate, atacatorul ar fi tras 10 gloanțe în băiatul care i-a adus mâncarea. Jurnaliștii au mai aflat și faptul că, la ora la care s-a înregistrat comanda, după miezul nopții, șeful de tură se oferise să facă el livrarea, însă tânărul, împreună cu un coleg, a spus că vor onora ei comanda.

Alerta a fost dată chiar de colegul victimei, care a reușit să fugă și, astfel, a scăpat cu viață.

Ministerul de Interne croat a mobilizat forțe impresionante pentru găsirea criminalului. Un număr mare de ofițeri de poliție, inclusiv unități speciale, au fost dislocați în zonă. În sprijninul lor sunt folosite elicoptere și drone, iar pe teren acționează și câini de căutare.

„Din păcate, încă nu am reușit să găsim făptașul, dar mobilizăm absolut toate resursele de care dispunem”, a declarat șeful Poliției croate, Nikola Milina, într-o conferință de presă ținută la Drnis. El a confirmat că suspectul are o condamnare de 15 ani de închisoare pentru crimă.

„Întruchiparea răului”

Localitatea Drnis are aproximativ 6.000 de locuitori și se află la 350 de kilometri sud de Zagreb. Comunitatea trăiește de câțiva ani sub teroare, de când Aleksić s-a stabilit acolo. Despre el, oamenii afirmă că l-au auzit de multe ori spunând că „va ucide tot orașul”. Ba chiar se zvonește că avea o listă scrisă cu numele persoanelor pe care plănuia să le ucidă.

Un localnic din Drnis a declarat că fratele lui Aleksić l-a descris ca fiind „întruchiparea răului”.

„Acesta este un șoc imens pentru orașul nostru, de obicei un loc liniștit. Nu înțelegem cum a putut avea loc o crimă atât de oribilă aici”, a reacționat și primarul, Tomislav Dzelalija.

Pentru a evita orice risc, oamenii din Drnis au fost îndemnați să rămână în case și să fie vigilenți. Luni, 18 mai, școlile și creșele au rămas închise. Măsurile sunt în vigoare până la prinderea lui Aleksić. Fotografia criminalului a fost distribuită pe toate canalele media din Croația.

