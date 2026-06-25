În anul 2021 erau rivali în competiția internă pentru conducerea USR PLUS. Irineu Darău candida la conducerea partidului, împotriva lui Dacian Cioloș și Dan Barna. N-a avut succes și a fost eliminat din primul tur. Obținuse mai puțin de 10% din voturi. „Lupta” a fost câștigată de Cioloș, cel care – în 2022 – a plecat din USR pentru a fonda REPER. Acum, Irineu Darău – ministrul USR interimar al Economiei – are o relație cordială cu Dacian Cioloș. Îi leagă nu numai orientarea politică, ci și lumea francofonă. În consecință, orice prilej de a face fotografii împreună este exploatat la maximum, iar statul român plătește mise-en-place -ul.

În prima parte a lunii iunie, Irineu Darău a mers două zile la Dakar, în Senegal. A vrut să fie aproape de Cioloș într-un moment important pentru acesta.

Darău, într-o „lume plină de provocări”: „Tocmai am fost 2 zile la Dakar”

Pe 9 iunie, ministrul Economiei scria pe pagina sa de Facebook că a participat la lansarea candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Francofoniei.

„Tocmai am fost 2 zile la Dakar, unde am participat la lansarea candidaturii domnului Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Francofoniei – cea mai înaltă poziție instituțională în lumea francofonă.

Am avut, de asemenea, ocazia să discutăm cu Grupul Ambasadorilor Francofoni acreditați în Senegal și să participăm la întâlniri la cel mai înalt nivel instituțional, inclusiv în prezența președintelui Senegalului, despre viitorul spațiului francofon și rolul pe care acesta îl poate juca într-o lume plină de provocări”, a scris Irineu Darău în mediul online.

Fotografiile cu Dacian Cioloș, parte integrantă a unei „vizite de lucru”

Întâlnirea dintre Irineu Darău – ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – și Dacian Cioloș a fost transformată, oficial, într-o vizită de lucru.

La solicitarea Gândul, ministrul USR a transmis a efectuat deplasarea la Dakar în calitate de ministru al economiei, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției.

S-a menționat, totodată, că în timpul acestei vizite a participat la întrevederi menite să sprijine consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Senegal.

„Domnul Ambrozie-Irineu Darău a efectuat deplasarea la Dakar în calitate de ministru al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, participând la întrevederi menite să sprijine consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Senegal”, a transmis ministrul Irineu Darău, în exclusivitate pentru Gândul.

Excursia lui Darău la Dakar a costat statul român 1.518 de euro și 527 dolari

Excursia lui Irineu Darău la Dakar a fost – așa cum s-a transmis la solicitarea Gândul – în interes de serviciu. Fotografiile cu ministrul Economiei și Dacian Cioloș, plus zâmbetele largi, au venit „la pachet”, în interesul Francofoniei.

Irineu Darău l-a susținut, prin prezență, pe candidatul Cioloș la șefia Francofoniei. Statul român a plătit 527 dolari și aproximativ 1.518 euro, la cursul din data de 9 iunie, respectiv 1 eur = 5,2 lei.

Diurnă – 127 dolari

– 127 dolari Cazare pentru 2 nopți – 400 dolari.

– 400 dolari. Transport aerian – 7.893,01 (aproximativ 1.518 euro).