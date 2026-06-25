În anul 2021 erau rivali în competiția internă pentru conducerea USR PLUS. Irineu Darău candida la conducerea partidului, împotriva lui Dacian Cioloș și Dan Barna. N-a avut succes și a fost eliminat din primul tur. Obținuse mai puțin de 10% din voturi. „Lupta” a fost câștigată de Cioloș, cel care – în 2022 – a plecat din USR pentru a fonda REPER. Acum, Irineu Darău – ministrul USR interimar al Economiei – are o relație cordială cu Dacian Cioloș. Îi leagă nu numai orientarea politică, ci și lumea francofonă. În consecință, orice prilej de a face fotografii împreună este exploatat la maximum, iar statul român plătește mise-en-place-ul.
În prima parte a lunii iunie, Irineu Darău a mers două zile la Dakar, în Senegal. A vrut să fie aproape de Cioloș într-un moment important pentru acesta.
Pe 9 iunie, ministrul Economiei scria pe pagina sa de Facebook că a participat la lansarea candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Francofoniei.
„Tocmai am fost 2 zile la Dakar, unde am participat la lansarea candidaturii domnului Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Francofoniei – cea mai înaltă poziție instituțională în lumea francofonă.
Am avut, de asemenea, ocazia să discutăm cu Grupul Ambasadorilor Francofoni acreditați în Senegal și să participăm la întâlniri la cel mai înalt nivel instituțional, inclusiv în prezența președintelui Senegalului, despre viitorul spațiului francofon și rolul pe care acesta îl poate juca într-o lume plină de provocări”, a scris Irineu Darău în mediul online.
Întâlnirea dintre Irineu Darău – ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – și Dacian Cioloș a fost transformată, oficial, într-o vizită de lucru.
La solicitarea Gândul, ministrul USR a transmis a efectuat deplasarea la Dakar în calitate de ministru al economiei, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției.
S-a menționat, totodată, că în timpul acestei vizite a participat la întrevederi menite să sprijine consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Senegal.
„Domnul Ambrozie-Irineu Darău a efectuat deplasarea la Dakar în calitate de ministru al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, participând la întrevederi menite să sprijine consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Senegal”, a transmis ministrul Irineu Darău, în exclusivitate pentru Gândul.
Excursia lui Irineu Darău la Dakar a fost – așa cum s-a transmis la solicitarea Gândul – în interes de serviciu. Fotografiile cu ministrul Economiei și Dacian Cioloș, plus zâmbetele largi, au venit „la pachet”, în interesul Francofoniei.
Irineu Darău l-a susținut, prin prezență, pe candidatul Cioloș la șefia Francofoniei. Statul român a plătit 527 dolari și aproximativ 1.518 euro, la cursul din data de 9 iunie, respectiv 1 eur = 5,2 lei.
„Pentru această deplasare au fost decontate cheltuieli în valoare totală de 527 USD, reprezentând diurnă pentru 2,5 zile (127 USD) și cazare pentru două nopți (400 USD). Totodată, costul transportului aerian a fost de 7.893,01 lei.
Cheltuielile au fost suportate integral din bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a transmis ministrul Irineu Darău, în exclusivitate pentru Gândul.
De-a lungul timpului, Dacian Cioloș a alcătuit o colecție impresionantă de funcții politice. Le-a adăugat la CV cu o viteză de-a dreptul uimitoare și a stabilit un record greu de doborât al demnităților publice deținute.
Dacian Cioloș a bifat deja și funcția de consilier al lui Nicușor Dan.
Acum, Dacian Cioloș a fost desemnat și candidat pentru funcția de Secretar General al Francofoniei, din partea României. Ministrul Irineu Darău i-a fost alături la lansarea candidaturii. Cheltuielile, masa și fotografiile au fost plătite de statul român.