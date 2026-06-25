Prima pagină » Știri » Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei

Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei

Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În anul 2021 erau rivali în competiția internă pentru conducerea USR PLUS. Irineu Darău candida la conducerea partidului, împotriva lui Dacian Cioloș și Dan Barna. N-a avut succes și a fost eliminat din primul tur. Obținuse mai puțin de 10% din voturi. „Lupta” a fost câștigată de Cioloș, cel care – în 2022 – a plecat din USR pentru a fonda REPER. Acum, Irineu Darău – ministrul USR interimar al Economiei – are o relație cordială cu Dacian Cioloș. Îi leagă nu numai orientarea politică, ci și lumea francofonă. În consecință, orice prilej de a face fotografii împreună este exploatat la maximum, iar statul român plătește mise-en-place-ul.

În prima parte a lunii iunie, Irineu Darău a mers două zile la Dakar, în Senegal. A vrut să fie aproape de Cioloș într-un moment important pentru acesta.

Darău, într-o „lume plină de provocări”: „Tocmai am fost 2 zile la Dakar”

Pe 9 iunie, ministrul Economiei scria pe pagina sa de Facebook că a participat la lansarea candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Francofoniei.

Tocmai am fost 2 zile la Dakar, unde am participat la lansarea candidaturii domnului Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Francofoniei – cea mai înaltă poziție instituțională în lumea francofonă.

Irineu Darău, ministrul USR interimar al Economiei, alături de Dacian Cioloș, la Dakar / Foto – Irineu Darău/Facebook

Am avut, de asemenea, ocazia să discutăm cu Grupul Ambasadorilor Francofoni acreditați în Senegal și să participăm la întâlniri la cel mai înalt nivel instituțional, inclusiv în prezența președintelui Senegalului, despre viitorul spațiului francofon și rolul pe care acesta îl poate juca într-o lume plină de provocări”, a scris Irineu Darău în mediul online.

Fotografiile cu Dacian Cioloș, parte integrantă a unei „vizite de lucru”

Întâlnirea dintre Irineu Darău – ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – și Dacian Cioloș a fost transformată, oficial, într-o vizită de lucru.

La solicitarea Gândul, ministrul USR a transmis a efectuat deplasarea la Dakar în calitate de ministru al economiei, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției.

S-a menționat, totodată, că în timpul acestei vizite a participat la întrevederi menite să sprijine consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Senegal.

„Domnul Ambrozie-Irineu Darău a efectuat deplasarea la Dakar în calitate de ministru al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, participând la întrevederi menite să sprijine consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Senegal”, a transmis ministrul Irineu Darău, în exclusivitate pentru Gândul.

Irineu Darău, ministrul USR interimar al Economiei, alături de Dacian Cioloș, la Dakar / Foto – Irineu Darău/Facebook

Excursia lui Darău la Dakar a costat statul român 1.518 de euro și 527 dolari

Excursia lui Irineu Darău la Dakar a fost – așa cum s-a transmis la solicitarea Gândul – în interes de serviciu. Fotografiile cu ministrul Economiei și Dacian Cioloș, plus zâmbetele largi, au venit „la pachet”, în interesul Francofoniei.

Irineu Darău l-a susținut, prin prezență, pe candidatul Cioloș la șefia Francofoniei. Statul român a plătit 527 dolari și aproximativ 1.518 euro, la cursul din data de 9 iunie, respectiv 1 eur = 5,2 lei.

  • Diurnă – 127 dolari
  • Cazare pentru 2 nopți – 400 dolari.
  • Transport aerian – 7.893,01 (aproximativ 1.518 euro).

Pentru această deplasare au fost decontate cheltuieli în valoare totală de 527 USD, reprezentând diurnă pentru 2,5 zile (127 USD) și cazare pentru două nopți (400 USD). Totodată, costul transportului aerian a fost de 7.893,01 lei.

Cheltuielile au fost suportate integral din bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a transmis ministrul Irineu Darău, în exclusivitate pentru Gândul.

Dacian Cioloș, expertul în supraviețuire politică

De-a lungul timpului, Dacian Cioloș a alcătuit o colecție impresionantă de funcții politice. Le-a adăugat la CV cu o viteză de-a dreptul uimitoare și a stabilit un record greu de doborât al demnităților publice deținute.

  • Premier al României.
  • Comisar european.
  • Consilier de ministru.
  • Subsecretar de stat.
  • Ministru al Agriculturii.
  • Europarlamentar.
  • Președinte al grupului Renew Europe.

Dacian Cioloș a bifat deja și funcția de consilier al lui Nicușor Dan.

Acum, Dacian Cioloș a fost desemnat și candidat pentru funcția de Secretar General al Francofoniei, din partea României. Ministrul Irineu Darău i-a fost alături la lansarea candidaturii. Cheltuielile, masa și fotografiile au fost plătite de statul român.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Aceiași jucători, altă înțelegere? Când ar putea reîncepe jocul negocierilor între Moscova și Kiev, mediat de Trump. „Timpul lucra în favoarea Rusiei, situația s-a schimbat”
10:00
Aceiași jucători, altă înțelegere? Când ar putea reîncepe jocul negocierilor între Moscova și Kiev, mediat de Trump. „Timpul lucra în favoarea Rusiei, situația s-a schimbat”
EXCLUSIV Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
06:00
Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
Gândul de Vreme Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza
10:29, 24 Jun 2026
Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza
ANALIZA de 10 Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești
10:00, 24 Jun 2026
Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești
CONTROVERSĂ Izolarea lui Putin. Liderul de la Kremlin, prins între „șoimii” pro-război, elitele Rusiei și propagandiști. „O presiune puternică”
09:00, 24 Jun 2026
Izolarea lui Putin. Liderul de la Kremlin, prins între „șoimii” pro-război, elitele Rusiei și propagandiști. „O presiune puternică”
ANALIZĂ Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
08:00, 24 Jun 2026
Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Nici măcar un român printre noii ambasadori UE? Adevărul dur rostit de un expert în negocieri europene
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Andrei Duban, în lacrimi în podcastul lui Cătălin Oprișan. Ce l-a făcut să plângă: „Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 iunie, de la ora 15.00
17:58
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 iunie, de la ora 15.00
EXTERNE Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
17:51
Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
MESAJ Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic: ”Aștept cu nerăbdare viitoarea întâlnire de la București”
17:40
Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic: ”Aștept cu nerăbdare viitoarea întâlnire de la București”
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
17:40
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
EXCLUSIV Ce șanse are un guvern monocolor PSD? Bușcu: Bolojan îi poate face lui Grindeanu ceea ce a pățit el
17:12
Ce șanse are un guvern monocolor PSD? Bușcu: Bolojan îi poate face lui Grindeanu ceea ce a pățit el

Cele mai noi

Trimite acest link pe