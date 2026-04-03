Încă o sinecură pentru Dacian Cioloș. Acum e și consilier prezidențial pentru Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cioloș consilier prezidențial, vineri, 3 aprilie, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 3 aprilie 2026, pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Dacian Julien Cioloș”, transmite Administrația Prezidențială, care precizează că acesta își va asuma rolul de luni, 6 aprilie.

Cum argumentează Nicușor Dan propunerea lui Cioloș pentru funcția de secretar al Organizației Internaționale a Francofoniei

De asemenea, Nicușor Dan l-a propus pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaţionale a Francofoniei.

Nicușor Dan a precizat că alegerile pentru funcția de Secretar General al Francofoniei vor avea loc în luna noiembrie în Cambodgia.

„Francofonia și valorile pe care le promovează fac parte din identitatea istorică a României, iar limba franceză are, pentru noi, o rezonanță emoțională.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei, am anunțat candidatura lui Dacian Cioloș, din partea țării noastre, la funcția de Secretar General al Francofoniei, în cadrul alegerilor care vor avea loc în noiembrie, în Cambodgia.

Dacian Cioloș are o carieră recunoscută, fiind un profesionist cu experiență la cel mai înalt nivel național și european și cu o legitimitate francofonă autentică”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

