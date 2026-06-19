Actualul ministru USR al Economiei, Irineu Darău, i-a luat apărarea, vineri, lui Dominic Fritz, după verdictul dat de Înalta Curte de Casație și Justiție. ICCJ a confirmat decizia ANI care afirmă că președintele USR se află în conflict de interese administrativ cu funcția sa de primar al Timișoarei.

Unul dintre efectele conflictului de interese stabilit de Agenția Națională de Integritate (ANI) arată că Fritz nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani după ce își încheie mandatul de primar al Timișoarei. În același timp, Fritz ocupă și funcția de președinte al USR. Care este, la rândul său, tot o funcție publică, notează Mediafax.

Cum argumentează Darău afirmația sa

Însă colegul său de partid, ministrul Economiei, Irineu Darău este convins că șeful său va mai fi mult timp lider al formațiunii politice pro-europene.

Mai exact, Fritz „va conduce USR până cel puțin în 2029, atât cât are mandatul dat de toți membrii” de partid „prin vot universal”. Ca argument, Darău susține că Fritz „a făcut o echipă redutabilă la Timișoara”. Mai mult, actualul primar al Timișoarei „a transformat orașul în doar câțiva ani”.

Fritz ar fi victima unei conspirații

Irineu Darău vine să confirme afirmațiile lui Fritz de la aflarea verdictului ICCJ. Și anume că este victima unei conspirații a justiției la adresa sa.

„A unit USR și l-a transformat în bine în doar un an de președinție. Iar sistemul s-a speriat, de aceea «i-ar pune talpă» oricând și oricum”, spune Darău. „Dominic este OMUL pe care l-am cunoscut îndeaproape și pot băga mâna în foc pentru integritatea și altruismul lui”, continuă ministrul Economiei.

„Nu ne vom îndoi și nimeni nu va reuși să ne deraieze!”

Ministrul Economiei asigură însă că USR nu se va lăsa frânat. Dimpotrivă, va ieși mai unit și mai întărit din această încercare.

„Nu ne vom îndoi și nimeni nu va reuși să ne deraieze! Orice agresiune exterioară la adresa USR ne va uni și ne va întări. Suntem Uniunea Salvați România – nu Uniunea Ascultătorilor din România și nici Uniunea Fricoșilor din România”, conchide Darău.

Dominic Fritz a fost surprins de Gândul vineri, pe aeroportul Otopeni, îngândurat și cu ochii în telefon, la câteva momente după decizia Curții Supreme.