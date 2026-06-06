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KMG International, deținută de KazMunayGas, precizează că nava rusească Safeen Elona, staționată în Portul Midia, nu face parte din „flota fantomă” a Rusiei

Cristian Lisandru
KMG International, deținută de KazMunayGas, precizează că nava rusească Safeen Elona, staționată în Portul Midia, nu face parte din „flota fantomă” a Rusiei
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Petrolierul SAFEEN ELONA se află în centrul unor speculații înfrijorătoare, apărute după incidentul cu drona navală din Portul Constanța. Reprezentanții KMG International precizează, însă, prin intermediul unui comunicat de presă, că nava nu face parte din „flota fantomă” a Rusiei.

„KMG International reafirmă respectarea deplină a regimurilor internaţionale de sancţiuni. Atât vasul SAFEEN ELONA, cât şi proprietarul şi operatorii acestuia nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale emisă şi aplicabilă în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie sau Elveţia”, se arată în comunicat.

Respectarea regimurilor internaţionale de sancţiuni reprezintă un principiu fundamental care guvernează toate operaţiunile Grupului KMG International – Rompetrol, mai transmit reprezentanții KMG International.

Nava SAFEEN ELONA nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale

În ceea ce priveşte nava SAFEEN ELONA, transmit reprezentanții KMG International, este important de menţionat că aceasta nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale relevante emise de, şi aplicabile, în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie, Elveţia, etc.

  • Asemenea tuturor navelor utilizate pentru activităţile logistice şi de aprovizionare ale Grupului, atât nava, cât şi proprietarii înregistraţi şi operatorii acesteia au fost supuşi procedurilor obligatorii de verificare a conformităţii înainte ca nava să fie acceptată pentru operare, utilizând sisteme de verificări performante şi baze de date actualizate în acest scop.
  • Petromidia procesează, în mare proporţie, ţiţei din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul naţional de rafinare.

Rafinăria din Năvodari primeşte, de asemenea, cantităţi importante de ţiţei din Azerbaidjan, Libia şi Guyana, în funcţie de disponibilitate.

Toate aceste transporturi sunt însoţite, fără excepţie, de documente care sunt puse la dispoziţia autorităţilor române şi europene.

Prin urmare, încurajăm toate părţile interesate să se bazeze pe informaţii verificate şi oficiale, precum şi pe evaluările autorităţilor competente şi să evite speculaţiile sau presupunerile care nu sunt susţinute de dovezi obiective, s-a transmis prin intermediul unui comunicat de presă.

„Grupul nu ar întreprinde nicio activitate care ar putea compromite obligaţiile sale legale”

De asemenea, se mai precizează în comunicatul de presă, „întreaga documentaţie aferentă încărcăturii, inclusiv documentele care confirmă originea acesteia, a fost transmisă şi analizată de autorităţile competente, în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.

  • Grupul menţine un cadru solid de conformitate şi aplică proceduri complete de verificare prealabilă (due diligence) pentru toate entităţile, tranzacţiile, încărcăturile şi navele implicate în lanţul său de aprovizionare.
  • Aceste controale sunt realizate în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene, regimurile internaţionale de sancţiuni aplicabile şi politicile interne de conformitate.
  • KMG International îşi desfăşoară activitatea cu deplină transparenţă şi în strânsă cooperare cu autorităţile române şi europene.

Grupul nu ar întreprinde nicio activitate care ar putea compromite obligaţiile sale legale, reputaţia sau poziţia sa drept una dintre principalele companii de energie din Europa Centrală şi de Est.

KazMunayGas şi KMG International sunt investitori strategici de lungă durată în România, contribuind semnificativ la securitatea energetică a ţării, asigurând o aprovizionare stabilă a pieţei cu produse petroliere şi generând beneficii economice importante pentru România, se precizează la finalul comunicatului de presă.

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