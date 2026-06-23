Soldații ucraineni critică planul de reformă militară. După mulți ani pe front, încă nu știu când se vor putea întoarce acasă. „Din punctul meu de vedere, prietene, am fost păcăliți. Luați de proști…”

Soldații ucraineni critică planul de reformă militară. La mijlocul lunii iunie, Ministerul Apărării din Ucraina a publicat detaliile planului său de reformă militară. Acesta introduce noi contracte și crește salariile pentru unii membri ai forțelor armate, dar nu pentru toți. Unii soldați au mulțumit ministerului pentru că a luat în sfârșit măsuri pentru reformarea sistemului. Însă majoritatea au criticat schimbările, potrivit Ukrainska Pravda.

Jurnaliștii de la Ukrainska Pravda au prezentat principalele prevederi ale reformei și au discutat cu membri ai forțelor armate

Se introduc noi contracte: contracte cu durata de 6-14 luni pentru infanterie și trupe de asalt și contracte pe 24 de luni pentru toate celelalte specializări militare.

Ministerul Apărării din Ucraina pune noi condiții militarilor

Problema ieșirii din serviciul militar este deosebit de acută pentru cei care s-au înrolat în armată în 2014 și se află acum în al 12-lea an de luptă.

Cei care s-au înrolat după începerea invaziei

Toate contractele semnate înainte de 2022 au devenit pe durată nedeterminată după 24 februarie a acelui an.

În loc să stabilească o dată fermă de eliberare din serviciul militar, Ministerul Apărării pune noi condiții militarilor, înainte de a fi eligibili pentru pentru o amânare de la remobilizare de cel puțin șase luni.

În loc să ofere o dată clară de eliberare din serviciu, Ministerul Apărării propune ca toți membrii actuali ai serviciului militar să servească o perioadă suplimentară.

Între 6 și 14 luni pentru personalul de infanterie

24 de luni pentru operatorii de drone, personalul logistic și alte specializări.

Numai după îndeplinirea acestui serviciu „suplimentar” ar beneficia de o amânare de la remobilizare pentru cel puțin șase luni.

Ce se întâmplă cu soldații care refuză să semneze noile contracte

Cei care refuză să semneze noi contracte vor servi până la demobilizare, adică, cel mai probabil, până la sfârșitul războiului.

Conform noului plan, soldații înrolați pe bază de contract și soldații mobilizați ar primi salarii egale.

Ministerul Apărării însuși recunoaște că nu este încă pregătit să discute despre demobilizare.

La briefing-ul dedicat reformei, oficialii le-au cerut jurnaliștilor să nu folosească cuvântul „demobilizare” și să îl înlocuiască cu un alt termen: „eliberare din serviciu”.

„De ce, după patru ani și jumătate de serviciu, ar trebui să mai slujesc încă doi?”, a întrebat retoric un soldat dislocat pe frontul de la Dobropillia, care servește din 2022.

„Din punctul meu de vedere, prietene, am fost păcăliți. Luați de proști…”, a spus un pilot de dronă FPV care luptă de la începutul anului 2022.

Numărul de militari demobilizați lunar depinde de situația de pe câmpul de luptă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primul care a vorbit despre posibilitatea unei eliberări treptate a celor mobilizați anterior, încă din luna mai.

Însă, așa cum relatează Ukrainska Pravda, militarii încă nu înțeleg cum va fi organizat acest lucru.

Procedura este încă în curs de elaborare, iar eliberarea din serviciu necesită un decret prezidențial separat.

Jurnaliștii estimează că aproximativ câteva mii de oameni, pe lună, ar putea fi eliberați simultan din armata Ucrainei, care numără un milion de oameni.

Așteptarea ar putea dura ani de zile. Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat într-un interviu acordat canalului de televiziune 1+1 că numărul de militari eliberați lunar depinde de situația de pe câmpul de luptă.

Întrebări esențiale

Unii militari activi consideră că este nedrept faptul că civilii care nu s-au înrolat încă în armată se vor afla acum în condiții mai favorabile.

Ca răspuns la plângerile privind nedreptatea față de membrii serviciului activ,

Ministerul Apărării afirmă că cei cu cea mai lungă vechime în armată trebuie să aștepte procedura de eliberare din serviciu prin decret prezidențial.

Ministerul menționează că un membru al serviciului activ poate semna un nou contract pe 10 luni.

Un civil poate semna unul pe 14 luni.

În același timp nu este clar dacă reforma va atrage noi soldați în armata ucraineană. Și apar întrebări importante:

Cine îi va înlocui pe cei care părăsesc armata în funcțiile lor?

Vor putea ei să mai plece dacă nu au înlocuitori?

„Dacă nu există nimeni care să înlocuiască trupele de asalt actuale, dacă nu există suficient personal recrutat , atunci cum va demobiliza statul trupele de asalt actuale? (…) Deocamdată, reforma este privită cu scepticism ”, a declarat pentru Ukrainska Pravda un ofițer dintr-unul dintre regimentele de asalt.

Militarii activi, în derută?

Contractele introduse de noua reformă nu sunt singurele din armata ucraineană. Înainte de acestea, au existat contracte pe un, trei sau cinci ani de serviciu, precum și contracte pentru cetățenii ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.

Aceste contracte, potrivit evaluărilor jurnaliștilor, nu au reușit să atragă tinerii în armată.

Conform estimărilor ziarului Ukrainska Pravda, nu mai puțin de 25-30% dintre militarii ucraineni sunt deja în baza diferitelor contracte.

În prezent, aceștia nu înțeleg dacă trebuie să își rezilieze vechiul contract în favoarea unuia nou sau cum li se va calcula amânarea după încheierea serviciului.

Ministrul adjunct al Apărării, Mstyslav Banik, a clarificat faptul că militarii care au deja un contract au două variante. Pot fie să îl reînnoiască pe cel nou, fie să îl finalizeze pe cel existent.

Rămâne neclar ce se întâmplă cu amânarea în ambele cazuri.

„Toate încercările anterioare de a manipula plățile nu au produs niciun rezultat tangibil”

Militarii activi se plâng că majorările salariale au ocolit operatorii de drone. Aceștia efectuează, în prezent, majoritatea atacurilor pe câmpul de luptă și împotriva zonelor din spatele frontului, în Rusia.

Majorarea salarială abia a atins personalul de sprijin din spate – specialiști în logistică, bucătari și lucrători din mass-media.

Oficial, salariile acestora vor crește cu 50%, de la 20.000 la 30.000 de grivne.

„Dar dacă ne uităm la prețurile alimentelor, benzinei și chiriilor de locuințe din Kiev, Harkov sau Pavlohrad, unde se află majoritatea sediilor centrale din spate, devine clar că această plată este de nimic”, notează Ukrainska Pravda.

Când a fost întrebat despre „compensația de nimic pentru personalul de sprijin din spate” , Ministerul Apărării a răspuns că le va plăti mai mult, dar nu există fonduri pentru asta.

, Ministerul Apărării a răspuns că le va plăti mai mult, dar nu există fonduri pentru asta. Mai mulți dintre interlocutorii jurnaliștilor și-au exprimat, de asemenea, îndoielile că noile plăți mai mari — 300.000–460.000 de grivne pe lună — i-ar motiva pe ucraineni să se ofere voluntari în unitățile de infanterie sau de asalt.

Un ofițer dintr-unul dintre regimentele de asalt este convins că plățile nu au un efect semnificativ asupra motivării trupelor de asalt. Potrivit acestuia, „toate încercările anterioare de a manipula plățile nu au produs niciun rezultat tangibil”, mai notează Ukrainska Pravda.