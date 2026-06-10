73% dintre ucrainenii chestionați declară că au încredere în Valerii Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, actual ambasador în Regatul Unit. Care sunt cifrele pentru Zelenski

La începutul lunii iunie 2026, încrederea publică în președintele Volodimir Zelenski în rândul ucrainenilor s-a stabilizat la 61%. În același timp, 73% dintre ucrainenii chestionați declară că au încredere în Valerii Zalujnyi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei și actual ambasador în Regatul Unit.

Sondajul a fost realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev

Conform sondajului, 34% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Zelenski

Potrivit Ukrainska Prada, KIIS a remarcat că, comparativ cu aprilie 2026, atât nivelurile de încredere, cât și cele de neîncredere față de președinte au rămas practic neschimbate. Se află în limita marjei de eroare, deși scorul său de încredere netă s-a îmbunătățit ușor de la +22% la +27%.

Cele mai ridicate niveluri de încredere

Respondenții au fost întrebați dacă „au neîncredere totală”, „mai degrabă neîncredere”, „mai degrabă încredere” sau „au încredere totală” în 18 personalități publice ucrainene diferite, ordinea numelor fiind aleatorie pentru fiecare participant.

Printre persoanele asociate cu sectorul apărării, toate au înregistrat scoruri pozitive de încredere pe internet.

Cele mai ridicate niveluri de încredere au fost înregistrate pentru:

Robert Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Autopilotate (70% încredere, 7% neîncredere, +63%)

Valerii Zalujnîi (73% încredere, 21% neîncredere, +52%)

Kyrylo Budanov, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei și fost șef al Serviciilor de Informații ale Apărării (70% încredere, 22% neîncredere, +48%).

Aceștia au fost urmați de Andrii Biletskyi, comandantul Corpului 3 Armată. 49% dintre respondenți au încredere și 12% nu au încredere, ceea ce îi conferă un rating net de încredere de +38%.

Comandantul-șef Oleksandr Syrskyi se bucură de încrederea a 52% dintre respondenți și de neîncrederea a 36%, rezultând un scor net de încredere de +16%.

Dintre cei 61% care au încredere în Zelenski, 33% au spus că au încredere în el „complet”

„Poate că, pe fondul altor figuri publice, V. Zelenski este perceput puțin mai bine. Adică, deși formal acum indicatorii de încredere sunt puțin mai mari decât în ​​aprilie, este mai corect, ținând cont de factorii descriși mai sus, să vorbim despre stabilitate”, au remarcat sociologii.

KIIS a remarcat, de asemenea, că cifra generală a încrederii maschează diferențele în intensitatea opiniilor respondenților, mai notează Ukrainska Pravda.

Dintre cei 61% care au încredere în Zelenski, 33% au spus că au încredere în el „complet”, în timp ce alți 28% au spus că „au mai degrabă încredere” în el.

Printre cei care nu au încredere în președinte, 20% au spus că „nu au încredere completă” în el, iar 13% au spus că „nu au mai degrabă încredere” în el.

Au fost intervievați în total 1.015 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste

Sondajul KIIS a fost realizat între 7 mai și 3 iunie 2026, utilizând interviuri telefonice bazate pe un eșantion aleatoriu de numere de telefoane mobile din toate regiunile ucrainene aflate sub control guvernamental.

Au f0st intervievați în total 1.015 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, care locuiau pe teritoriul controlat de guvern la momentul sondajului.

În circumstanțe normale, marja de eroare statistică nu depășește 4,1% pentru indicatorii apropiați de 50%, 3,5% pentru cei din jur de 25%, 2,5% pentru cei din jur de 10% și 1,8% pentru cei din jur de 5%, cu un nivel de încredere de 95% și un efect de proiectare de 1,3.

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