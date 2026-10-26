Gheorghe Piperea pune sub semnul întrebării arestarea lui Călin Georgescu: „Nu poți să nu te întrebi dacă e vorba de un deținut politic”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a vorbit despre cazul lui Călin Georgescu și despre felul în care s-a ajuns la arestarea preventivă a acestuia. Piperea a atras atenția că instanța a decis inițial controlul judiciar, care îi permitea lui Georgescu să rămână în libertate, iar ulterior a fost luată măsura arestului preventiv. În acest context, europarlamentarul s-a întrebat dacă Georgescu este tratat ca orice alt om cercetat penal sau dacă situația sa ar putea avea și o componentă politică. Astăzi, Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurorii DIICOT. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Gheorghe Piperea: „În momentul în care ai de-a face cu un politician care a trecut prin toate acuzațiile posibile, nu poți să nu te întrebi dacă e vorba de un simplu caz ”

Gheorghe Piperea a explicat că, în cazul lui Călin Georgescu, trebuie analizate atât acuzațiile care i se aduc, cât și motivele pentru care au fost luate măsurile preventive. Europarlamentarul AUR s-a întrebat dacă Georgescu este tratat ca orice alt om cercetat penal sau dacă statutul său de politician ar putea avea un rol în felul în care este tratat de autorități.

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Piperea a atras atenția și asupra faptului că instanța a decis inițial controlul judiciar, măsură care îi permitea lui Georgescu să rămână în libertate, iar ulterior s-a ajuns la arest preventiv, care presupune privarea de libertate. Europarlamentarul a considerat neobișnuită această schimbare și a ridicat problema posibilității ca Georgescu să fie „un deținut politic”.

„Nu e vorba de o persoană anume, deși, din punct de vedere uman, e evident că e vorba de ceva nu de lăudat, ci de plâns. E vorba de principiu. Principiul ne spune că, în momentul în care ai de-a face cu un politician care a trecut prin toate acuzațiile posibile, nu poți să nu te întrebi dacă e vorba de un simplu caz de drept comun, de vreo infracțiune specială sau dacă e vorba de un deținut politic. Un arest care a fost dispus după ce, într-o primă fază, instanța de fond a dispus controlul judiciar s-a întâmplat într-o formulă foarte neobișnuită”, susține europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Tribunalul a decis eliberarea din arest a lui Călin Georgescu

Tribunalul a decis astăzi ca fostul candidat la Președinție să fie cercetat în continuare sub control judiciar, în stare de libertate, în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații G.C. și R.I. (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.), formulată de DIICOT și s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. S-a dispus punerea în libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză”, este decizia Tribunalului București.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu au protestat în fața Tribunalului București, în așteptarea deciziei instanței. Oamenii au scandat: „Judecători trădători”, „Eliberați-l”, „Călin Georgescu este președinte”, „Dosarul fabricat, Călin nevinovat!”, „Ați mințit poporul cu televizorul”.

Primul dosar trimis judecătorilor

În iulie 2025 procurorii PICCJ au finalizat și trimis în judecată primul dosar instrumentat pe numele lui Călin Georgescu, cel privind fapta de propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid

Dosarul a fost trimis în judecată la Judecătoria Sectorului 1, iar judecătorul de cameră preliminară din acest caz a stabilit validitatea probelor, a rechizitoriului și a actelor anchetatorilor și că poate începe judecata în speță.

În 9 februarie Tribunalul București, a stabilit definitiv, că judecarea lui Georgescu în acest dosar poate începe la instanța inferioară.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Astfel, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, la diferite intervale de timp, în 16 iunie 2020, în septembrie 2020, în 2 octombrie 2021, în 1 septembrie 2024 şi în 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox etc, este consemnat, printre altele, în rechizitoriul procurorilor.

În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum:

* mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

* necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

* glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi;

* ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mitic creștin;

* cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, în Piața Universității din București, la data de 2 octombrie 2021.

”În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța’, susțin procurorii.

Al doilea dosar trimis instanței

În 16 septembrie 2025 Călin Georgescu a fost deferit justiției de procurorii parchetului instanței supreme pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra, alături de 20 de mercenari din gruparea sa.

Procurorii PICCJ susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Acest dosar a trecut definitiv de filtrul judecătorilor de cameră preliminară, iar judecata cazului a început la Curtea de Apel București, unde instanța urmează la un termen viitor să dea citire actului de sesizare a instanței și să întrebe toți inculpații dacă doresc judecarea în procedură simplificată sau în procedura normală.

Al treilea dosar de cercetare pentru Călin Georgescu – dosarul arestării preventive

În 20 septembrie anchetatorii DIICOT au descins la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu iar pe acesta l-au ridicat din trafic în vreme ce se deplasa către un bazin de înot. Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, unde avea să afle că în cazul său s-a deschis un dosar penal în care sunt cercetate fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere sau aderarea la un grup infracțional organizat.

Acuzațiile au legătură cu faptul că fostul candidat la alegerile prezidențiale împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen ar fi primit o sumă de 1.1 milioane de euro de la omul de afaceri Răzvan Leu căruia îi promiteau accesarea unor linii de credit cu finanțare de milioane de euro precum și demararea unei afaceri cu metale prețioase.

Anchetatorii DIICOT acuză că după ce afaceristul a primit banii aceștia au rulat în conturi ale unor entități care nu reprezentau unități bancare avizate, dar și în conturi private, în vreme ce „promisiunile” față de omul de afaceri nu s-au concretizat de nicio natură.

În acest dosar, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile de Curtea de Apel București, iar, vineri, aceeași instanță urmează să analizeze o contestație a procurorilor DIICOT împotriva unei decizii a Tribunalului București care a admis o cerere a lui Georgescu de plasare în arest la domiciliu.

Al patrulea dosar de cercetare pentru Călin Georgescu

Procurorii DIICOT de la structura centrală au declanșat două percheziții domiciliare acum o săptămână, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice. Este al patrulea dosar penal al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT pentru a i se aduce la cunoștință noile acuzații din noul dosar penal în care este vizat. Surse judiciare afirmau pentru Gândul că în același loc ar fi și bărbatul de 35 de ani care ar fi efectuat operațiunile de căutare a microfoanelor DIICOT.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților. Audierile au avut loc la DIICOT – Structura Centrală.

Al cincilea dosar de cercetare pentru Călin Georgescu

Joi dimineață, 22 octombrie, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea au declanșat un dosar pe numele fostului candidat la alegeri. Aceștia îl acuză pe Călin Georgescu de utilizarea în public a unor însemne legionare.

Ofițeri de poliție judiciară s-ar fi prezentat la sediul Arestului central din Capitală unde i-ar fi adus la cunoștință lui Călin Georgescu noile acuzații și au încercat să îi ia acestuia o declarație. Georgescu ar fi uzat de dreptul la tăcere astfel că nu a dat nicio declarație privind pretinsul salut legionar efectuat la momentul părăsirii unei secții de poliție.

Dosarul a fost deschis după ce fostul prezidențiabil ar fi făcut salutul legionar, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, după ce a semnat controlul judiciar.