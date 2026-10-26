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Gheorghe Piperea avertizează că românii riscă să-și piardă locuințele prin executare silită din cauza incapacității de plată a noilor taxe

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a susținut că presiunea fiscală ridicată asupra proprietăților va împinge cetățenii vulnerabili spre vânzarea caselor sau spre pierderea acestora în favoarea unor fonduri de investiții imobiliare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat astăzi că nu exclude majorarea taxelor și impozitelor în 2027, deși spune că nu își dorește taxe noi, și precizează că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi aplicată anul viitor. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

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Gheorghe Piperea spune că majorarea taxelor locale pune presiune directă pe cetățenii fără venituri suficiente

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a atras atenția că românii dețin locuințe într-o proporție mult mai mare decât cetățenii din alte țări europene, oferind ca exemplu Germania, unde procentul proprietarilor este de aproximativ 60%, față de 94% în România.

Piperea a avertizat că majorarea impozitelor și creșterea costurilor ar putea face ca unii proprietari să nu își mai permită să își păstreze locuințele. În aceste condiții, unii ar putea fi nevoiți să își vândă casele sau să plece din orașele în care locuiesc, în timp ce alții ar putea ajunge în situația de a-și pierde proprietățile prin executare silită, dacă nu își achită obligațiile fiscale.

„Noi, spre deosebire de alte țări, și pentru proprietărirea de după ’90, noi suntem în proporție de 94% proprietari de locuințe. Ceea ce în Germania abia atinge 60%, noi suntem 94%. Mulți gândesc așa. Vor fi mulți care nu își mai pot permite costurile cu impozitele, cu chiriile, nu mai vorbim ce se întâmplă. Și vor renunța, vor pleca din orașele alea sau vor fi nevoiți să vândă. Sau, pur și simplu, dacă nu achită, intră la un moment dat pe o procedură de executare silită”, a declarat europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea avertizează că impozitele locale ar putea crește de peste 20 de ori pentru unele clădiri

Gheorghe Piperea a avertizat că, în lipsa unei măsuri urgente de suspendare sau eliminare a noilor reglementări, impozitele locale ar putea crește de până la patru ori în unele cazuri. Acesta a explicat că, pentru anumite imobile deținute de firme, majorările ar putea depăși de 20 de ori nivelul actual al taxelor.

„Dacă nu se ia o măsură imediată […] în sensul de suspendare sau chiar desființare a acestei reglementări, urmează acea procedură de reevaluare și dumneavoastră sunteți rezonabil când spuneți că se majorează de patru ori. Dar sunt unele situații, cum ar fi imobile ale unor firme, care vor duce la majorarea de peste 20 de ori a taxelor locale”, a afirmat europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Piperea: „Dacă o casă este lăsată în paragină timp de 10 ani de zile se aplică o taxă cu 500% mai mare decât cea care este aplicabilă la momentul respectiv”

Europarlamentarul AUR a atras atenția că terenurile lăsate nelucrate sau neîngrijite, inclusiv cele aparținând românilor plecați în străinătate ori mutați la oraș, ar putea fi supuse unor impozite majorate cu până la 500%. Acesta a explicat că deciziile de impunere emise de autoritățile fiscale și de administrațiile locale pot fi puse în executare silită, ceea ce înseamnă că proprietarii care nu își achită obligațiile riscă să își piardă bunurile. În acest context, Piperea a avertizat că proprietățile ajunse în această situație ar putea fi cumpărate de entități cu resurse financiare suficiente.

„Există anumite terenuri pe la țară care sunt lăsate de cei care au plecat în străinătate, de exemplu, sau care au plecat la oraș. Acestea pot să fie de asemenea impozitate cu 500% și, ghici ce, atât deciziile de impozitare ale fiscului, cât și cele ale autorităților publice locale au caracter de titlu executoriu și te execută fără să te mai întrebi. De cumpărat, cumpără entitățile care au bani”, a subliniat europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că nu exclude posibilitatea unor majorări de taxe și impozite în 2027, deși susține că nu își dorește introducerea unor noi taxe. Nazare spune că România are nevoie de un buget sustenabil și de surse de finanțare pentru eventualele programe noi, iar decizia finală va aparține Guvernului și Parlamentului.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În omentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că își dorește evitarea unor noi taxe, dar a atras atenția asupra necesității unui buget credibil, în contextul evaluării financiare a României.

„Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil”, a mai spus ministrul.

Ce se întâmplă cu impozitul pe proprietate în 2027

Alexandru Nazare a exclus aplicarea, în 2027, a sistemului de impozitare a proprietăților la valoarea de piață. Ministrul a explicat că România a renunțat la acest jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a evita costurile aferente la finalul anului.

„Această decizie în privința taxării la valoare de piață a fost adoptată printr-o ordonanță în 2022. Noi am eliminat acel jalon din PNRR ca să nu avem costuri la finalul anului și am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. istoric el a fost ajustat cu inflația. Pe anul viitor nu vom folosi acest sistem. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol”, a explicat ministrul Finanțelor.

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