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Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor în 2027. Ce spune ministrul Finanțelor despre impozitul pe proprietate

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude posibilitatea unor majorări de taxe și impozite în 2027, deși susține că nu își dorește introducerea unor noi taxe. Ministrul spune că România are nevoie de un buget sustenabil și de surse de finanțare pentru eventualele programe noi, iar decizia finală va aparține Guvernului și Parlamentului.

Alexandru Nazare: „Nu îmi doresc taxe și impozite noi”

Ministrul Finanțelor a explicat că prioritatea instituției pe care o conduce este menținerea echilibrelor bugetare, însă eventualele decizii privind taxarea vor fi luate la nivel politic.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În omentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că își dorește evitarea unor noi taxe, dar a atras atenția asupra necesității unui buget credibil, în contextul evaluării financiare a României.

„Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil”, a mai spus ministrul.

Ce se întâmplă cu impozitul pe proprietate în 2027

Alexandru Nazare a exclus aplicarea, în 2027, a sistemului de impozitare a proprietăților la valoarea de piață. Ministrul a explicat că România a renunțat la acest jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a evita costurile aferente la finalul anului.

„Această decizie în privința taxării la valoare de piață a fost adoptată printr-o ordonanță în 2022. Noi am eliminat acel jalon din PNRR ca să nu avem costuri la finalul anului și am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. istoric el a fost ajustat cu inflația. Pe anul viitor nu vom folosi acest sistem. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol”, a explicat ministrul Finanțelor.

Sursa video: Digi 24

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