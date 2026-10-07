Impozitele pe locuințe ar putea crește anul viitor de 4-5 ori. Avertismentul dat de un primar PNL în platoul Gândul

Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, edilul din orașul Cavnic, Vladimir Petruț, a lansat un avertisment pentru viitorul guvern. Acesta susține că, de la începutul anului 2027, recalcularea impozitelor și taxelor locale după o nouă grilă ar putea duce, în unele cazuri, la creșteri de 4-5 ori ale impozitelor pentru locuințe. Primarul spune că autoritățile trebuie să găsească rapid soluții pentru a evita un „haos” și avertizează că guvernul care va aplica aceste măsuri va avea de suportat nemulțumirea românilor. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Vladimir Petruț avertizează că noul premier se va confrunta cu furia oamenilor când vor scoate de 4-5 ori mai mulți bani pentru impozitele pe locuințe

Vladimir Petruț a declarat că viitorul guvern va avea o problemă majoră, în contextul recalculării impozitelor și taxelor locale de la începutul anului 2027. Edilul din Cavnic a explicat că, potrivit noii grile bazate pe valorile notariale, unele impozite pentru locuințe ar putea crește de 4-5 ori.

Primarul din Cavnic a avertizat că măsura va genera nemulțumiri în rândul românilor, care vor fi nevoiți să scoată de 4-5 ori mai mulți bani din buzunar, în condițiile unor salarii sau pensii mai mici. Primarul a susținut că premierului care va conduce guvernul în acel moment nu îi va fi ușor să gestioneze situația.

„Guvernul care se va instala astăzi, mâine, poimâine, dacă se va instala, va avea o mare problemă. Știți că prin PNRR, de la anul 2027, impozite și taxe locale se recalculează sub o altă grilă, după grila notarilor. Iar simulările pe care noi le-am făcut vor fi locuințe pentru care vor crește de 4-5 ori impozitele. Și o să vedeți atunci război. Acel premier care va fi atunci în funcție nu îi va fi ușor împreună cu guvernul pe care îl va conduce, când românii vor trebui să scoată de 4-5 ori în plus bani din buzunar având salarii mai mici sau pensiile mai mici”, a relatat Vladimir Petruț.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vladimir Petruț: „Impozitul pentru un apartament de 50 mp ar putea crește de la 480 la 1.500 de lei”

Vladimir Petruț a adăugat că discuțiile cu noul guvern trebuie purtate cât mai repede pentru găsirea unei soluții. Edilul din Cavnic a susținut că, prin asumarea făcută în cadrul PNRR, modificarea măsurilor nu mai este posibilă și că sunt necesare ajutoare financiare pentru oameni, în caz contrar urmând să fie „un haos”.

Acesta a dat exemplul unui apartament de 50 de metri pătrați, din zona A, pentru care impozitul este în prezent de 480 de lei și care, potrivit simulărilor făcute cu notarii, ar putea ajunge la 1.200 sau chiar 1.500 de lei.

„Deci eu cred că discuția cu noul guvern trebuie să fie făcută cât mai repede, repede luată și să se găsească o soluție, pentru că din cât este timp prin asumarea făcută cu PNRR-ul, nu mai poți să le modifici. Și dacă nu vii cu niște ajutoare financiare să ajuți oamenii, va fi un haos, chiar vă spun sincer. Un apartament care astăzi are o impozitare de 480 de lei, să spunem, în zona A, de 50 de metri pătrați, poate ajunge la 1.200 de lei, 1.500 de lei. Avem simularea făcută cu notarii. Deci va fi un haos, să știți”, a adăugat Vladimir Petruț, edilul din Cavnic.

Vladimir Petruț susține că românii vor fi nemulțumiți

Vladimir Petruț a mai spus că, în cazul în care impozitele se vor dubla sau se vor tripla, nemulțumirea românilor va crește semnificativ. Edilul din Cavnic a amintit că impozitele au crescut deja la începutul acestui an și a atras atenția asupra impactului unor noi majorări.

„Și în acel moment, gândiți-vă dumneavoastră, când anul acesta, la începutul anului au crescut impozitele, nu chiar cu 30, 40, 50, în funcție de mai mulți indicatori, dar când se vor dubla sau se vor tripla, atunci în ziua noastră război și răzbunare în România. De aceea eu cred că mare atenție cine va forma guvernul și ce fel de guvern va fi”, a mai spus Vladimir Petruț.

România colectează doar 0,55% din PIB din taxele pe proprietate în timp ce media europeană este de 1,85%

România colecta, potrivit datelor invocate de Guvern la începutul anului 2026, 0,55% din PIB din impozitarea proprietăților, față de 1,85% media Uniunii Europene. Cele mai recente date ale Comisiei Europene, aferente anului 2024, indică însă venituri din impozitele recurente pe proprietate de 0,4% din PIB în România, față de 0,9% la nivelul UE.

Reforma impozitării proprietăților în funcție de valoarea de piață a fost inclusă inițial în PNRR, iar jalonul 237 prevedea dezvoltarea unui sistem informatic pentru evaluarea automată a proprietăților și apropierea bazei de impozitare de valoarea de piață.

În iunie 2026, reforma privind impozitarea proprietăților la valoarea de piață a fost eliminată din PNRR, în urma renegocierii planului cu Comisia Europeană. România a anunțat însă că va păstra reforma și o va implementa în afara condiționalităților PNRR.

Amânarea reformei a afectat anterior calendarul fondurilor europene. Guvernul a transmis în ianuarie 2026 că întârzierile au pus în pericol încasarea unor sume din PNRR aferente cererilor de plată 4 și 5, estimate între 300 și 500 de milioane de euro.