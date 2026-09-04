Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că demersul USR de a aduce în atenția instituțiilor europene situația statului de drept din România ar fi putut avea consecințe financiare importante pentru țara noastră. Inițiativa, derulată prin grupul Renew Europe, are legătură ”amendament Fritz” și a fost discutată în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European.

Piperea a declarat, la B1 TV, că proiectul de rezoluție privind România ar fi fost respins în LIBE. Europarlamentarul avertizează însă că situația nu este complet închisă, întrucât subiectul a fost transmis și Comisiei Europene.

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Propunerea privind România, respinsă în comisia LIBE

Potrivit lui Gheorghe Piperea, intenția era ca în urma discuțiilor din LIBE să fie pregătită o propunere de rezoluție care să ajungă în plenul Parlamentului European, în sesiunea din octombrie. Documentul ar fi urmat să vizeze România în legătură cu presupuse încălcări ale statului de drept.

„A fost o discuție în LIBE, în Comisia de Drepturi și Libertăți. Ar fi trebuit ca această comisie să trimită o propunere de rezoluție în Parlamentul European, pentru sesiunea din octombrie, rezoluție care ar fi trebuit să condamne România pentru încălcarea statului de drept.

A fost un pic de bizarerie aici, un pic de netransparență. Am aflat un pic cam târziu, dar nu tardiv. Din fericire, cei de la PPE și-au dat seama de capcana în care erau să intre la solicitarea celor de la RENEW. Și LIBE a respins această propunere de draft de rezoluție.

Problema nu este însă tranșată, pentru că în același timp, cei care au sesizat Comisia LIBE, au sesizat și Comisia Europeană, iar frau von der Leyen a trimis deja foarte prompt, foarte rapid, o scrisoare în care cere explicații Guvernului României cum se va aplica în mod retroactiv o lege”, a explicat Piperea.

Ce spune Piperea despre „amendamentul Fritz”

Europarlamentarul AUR consideră că adoptarea amendamentului contestat a fost o eroare, însă susține că decizia Curții Constituționale în această privință trebuie respectată și aplicată.

„Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală acest amendament. Deocamdată, însă, avem o decizie a Curții Constituționale care nu poate să fie desfințată sub nicio formă și, bună, rea, ea trebuie să se aplice. Iar acolo se explică de ce acest amendament nu este retroactiv. Este o explicație suficient de bună și pentru CE și, în consecință, trebuie să o ia ca atare. Dacă ar fi să o ia altfel, înseamnă că toate deciziile Curții Constituționale sunt discutabile, inclusiv cea cu privire la anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Asta este unul la mână.În al doilea rând, eu sunt cuios și sper să se poată auzi de către domnul McGrath, care este comisarul european cu atribuții și pe justiție și care, atenție, nu este avocat, nu este jurist, dar totuși are aceste atribuții. Deci vreau să știu ce înțelege domnul McGrath prin explicații pe care le cere la guvern. Pentru că odată ce ai o decizie de acest gen și ai și o lege care este în vigoare, asta se aplică”, a precizat Piperea.

În opinia lui Gheorghe Piperea, modificarea prevederii contestate ar putea fi făcută doar prin adoptarea unei noi legi. Acest lucru ar presupune reluarea procedurii legislative, iar europarlamentarul susține că timpul necesar nu ar permite schimbarea situației lui Dominic Fritz.

„Singura soluție pentru a se renunța la aplicare ar fi să se facă o altă lege. Asta înseamnă o nouă procedură legislativă, care procedură legislativă nu mai are cum să-l scape de această sancțiune, a încetării mandatului, pe domnul Fritz. Așadar, este un cerc vicios în care s-ar putea să se fi introdus singură Comisia Europeană fără să își dea seama”, a mai spus Gheorghe Piperea.

Piperea: Miza ar putea depăși cu mult cele 770 de milioane de euro din PNRR

Europarlamentarul AUR avertizează că eventualele consecințe financiare ale unei dispute privind statul de drept nu s-ar limita la cele 770 de milioane de euro despre care spune că ar putea fi pierdute din PNRR. Piperea susține că o eventuală decizie europeană nefavorabilă României ar putea afecta și accesul la fondurile prevăzute în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2027-2034.

„Pe de altă parte, nu e vorba doar de pierderea posibilă a celor 770 milioane de euro din PNRR. Este vorba despre ceva mult mai grav. Dacă România ar fi condamnată printr-o altfel de rezoluție sau cine știe ce altă decizie pentru încălcarea statului de drept, atunci toate fondurile ar fi în pericol.

Și asta este destul de grav pentru că nu uitați că suntem în dezbateri pentru bugetul multianual 2027 – 2034, buget din care României i-ar reveni cm 67 de miliarde de euro după estimările coaliției de guvernare sau vreo 73 de miliarde după estimările noastre.

Înseamnă că acești bani ar putea să fie în pericol în totalitate sau pe bucății substanțiale, așa cum a fost foarte multă vreme cazul cu Ungaria lui Victor Orbán, ceea ce înseamnă, oameni buni care ne ascultați, în momentul de față, că s-au jucat cu focul domnii aceștia de la USR și de la Green, independentul Ștefănuță. Eu cred că nu au calculat foarte bine consecințele acestui eventual dezastru în cauza României, pentru că, repet, e vorba despre foarte mulți bani și este vorba despre șapte ani de zile de acum încolo.”

Gheorghe Piperea a criticat în termeni duri inițiativa USR de a sesiza instituțiile europene în legătură cu situația din România. El a susținut că există o diferență între exercitarea mandatului de europarlamentar și apelarea la instituțiile europene pentru a interveni în chestiuni interne.

„Din punctul acesta de vedere, trebuie să faceți o comparație între ce înseamnă să îți exercizi mandatul de europarlamentar și, printre altele, să pui întrebări scrise, interpelări, să critici, să faci mociuni de cenzură, și, pe de altă parte, ce înseamnă să fii europarlamentar și să te duci cu jalba în proțap la Înalta Poartă a i Comisiei Europene sau a Parlamentului European și să îți faci de râs țara”, a explicat Piperea.

Sursa video: B1 TV