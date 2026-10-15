Silviu Predoiu susține că amenințarea Rusiei ar putea fi folosită pentru a limita unele drepturi și libertăți. El critică deciziile autorităților privind finanțarea companiei Rheinmetall. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Au scos armata, trupele regulate, și au luat în calcul și o asemenea posibilitate”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Silviu Predoiu a vorbit despre posibilitatea ca unii lideri occidentali să folosească mobilizarea armatei pentru a justifica existența unor amenințări majore. Acesta susține că decizia de a scoate trupele regulate în stradă, în locul forțelor de ordine, ar putea avea și o astfel de motivație.

„Este o posibilitate. Iarăși, fără să dau nume, sunt convins că sunt lideri occidentali se gândesc la asemenea lucruri atunci când au scos în stradă trupele. Deci nu au scos poliția, jandarmeria, serviciul US Marshals sau mai știu ceea ce. Au scos armata, trupele regulate, și au luat în calcul și o asemenea posibilitate de invocare a unor amenințări majore.”, a declarat general SIE.

„Invocând amenințarea rusă vorbim despre limitarea dreptului de a comunica pe online, despre cenzură”

Generalul SIE susține că amenințarea Rusiei ar putea fi folosită pentru a justifica restrângerea unor drepturi și libertăți. El subliniază că libertatea de exprimare în mediul online ar putea fi limitată. Acesta consideră că fondurile destinate sănătății și educației ar putea fi redirecționate către industria de apărare.

„Nu trebuie să fie război declarat. Trebuie să fie o amenințare majoră. Să știți deja pașii în această direcție, cumva timid, se fac. Dar nu se fac așa cum că mulți o să creadă. Nu recunoscut de servicii și de politic care calculează aceste măsuri. Invocând amenințarea rusă vorbim despre tot felul de lucruri, despre limitarea dreptului de a comunica pe online, despre cenzură. Vorbim despre: hai să lăsăm sănătatea și educație, hai să dăm banii către Rheinmetall.”, a adăugat Predoiu.

„De ce dai suma aia enormă către cineva care nu și-a onorat angajamentele?”

Predoiu critică alocarea fondurilor către Rheinmetall, în condițiile în care compania nu și-ar fi respectat unele angajamente. El susține că autoritățile ar fi trebuit să verifice situația înainte de a acorda sumele respective.

„Nu judec, dar ar fi trebuit să fie luate în calcul niște lucruri. Noi avem niște angajamente cu Rheinmetall. Atunci când am acordat banii către ei, aveam niște angajamente pe care nu și le-au onorat și nu mici ca valoare. Trebuie să se facă niște verificări. Lucrurile astea le știam din surse publice că nu mai sunt în funcție, nu mai am acces la alte informații. Și atunci de ce te apuci și dai suma aia enormă către cineva care nu și-a onorat angajamentele, în primul rând, față de tine? Nu au fost făcute niște calcule. Nu știu cum au evaluat și cum au gândit.”, a precizat el.

Rheinmetall a preluat Șantierul Naval Mangalia

Rheinmetall, gigantul german din industria de apărare, a cumpărat, pe 9 octombrie 2026, Șantierul Damen Mangalia pentru 138 de milioane de euro. În luna aprilie a acestui an, șantierul a intrat în faliment, după ce, în iunie 2024, intrase în insolvență. Creditorii au respins planul de reorganizare propus, iar Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea accelerată a activelor. Procedura de licitație a fost reluată de mai multe ori.

Inițial, s-a plecat de la un preț de pornire de circa 184 de milioane de euro, numai că niciun cumpărător nu s-a arătat interesat. În astfel de condiții, pragul a fost redus la 138 de milioane de euro. Reducerea de 46 de milioane a făcut ca Rheinmetall să devină noul proprietar al Șantierului Naval Mangalia. Șantierul pe care olandezii de la Damen l-au vândut nemților de la Rheinmetall are o importanță strategică majoră pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.