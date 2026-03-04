Prima pagină » Economic » Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate

Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate

04 mart. 2026, 13:41, Economic
Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate

Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval de la Mangalia, aflată în insolvență din iunie 2024, a depus un plan de reorganizare prin transfer de business. Mecanismul propus urmărește maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia României. 

Planul propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de business, structură judiciară și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale. Prioritatea în restructurarea companiei este atragerea unui investitor strategic, pentru a putea susține procesele industriale și păstra forța de muncă specializată.

„Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă şi realistă şansă pentru angajaţi de a-şi păstra locurile de muncă şi pentru şantier de a beneficia de investiţiile necesare modernizării şi relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiţii şi protejarea forţei de muncă”, a transmis Paul Dieter Cîrlănaru, CEO-ul CITR.

În paralel cu demersurile de implementare a planului, există și o serie de discuții pentru contractarea unor noi proiecte de reparații navale, care să asigure menținerea activității curente și utilizarea capacităților tehnice până la realizarea transferului de business. Planul de reorganizare urmează să fie supus votului creditorilor în cadrul Adunării creditorilor, convocată pentru data de 25 martie.

„În perioada următoare, vom demara discuţii cu potenţiali investitori şi actori relevanţi din industrie interesaţi de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparenţă în proces şi vom pune la dispoziţia celor interesaţi toate informaţiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în şantier, pentru evaluarea directă a activelor şi a capacităţilor operaţionale existente”, spune Florin Constantin, senior partner CITR şi manager de proiect.

Rheinmetall și MSC vizitează șantierul naval de la Mangalia

De asemenea, după mai multe luni de discuții și negocieri cu reprezentanții Guvernului României, o delegație comună formată din reprezentanții companiilor producătoare de armament, MSC și Rheinmetall, vizitează, miercuri, 4 martie, șantierul naval din Mangalia. Pe lângă reprezentanții MSC și Rheinmetall Germania vor fi prezenți și reprezentanți de la filiala românească Rheinmetall Automecanica SRL, o echipă de avocați și un reprezentant KPMG.

Armin Papperger, CEO Rheinmetall

Gigantul Rheinmetall este deja prezent în România și va construi o fabrică de pulberi pentru muniție, la Victoria, Brașov, o investiție care se ridică la jumătate de miliard de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă
12:40
INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă
TENSIUNI „Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
19:45
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
ECONOMIE Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei”
18:06
Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei”
ECONOMIE Care este schimbul de mărfuri dintre România și Iran. În 2024 am importat din Iran materiale plastice, roșii procesate și vaselină de 55 mil. dolari
17:32
Care este schimbul de mărfuri dintre România și Iran. În 2024 am importat din Iran materiale plastice, roșii procesate și vaselină de 55 mil. dolari
COMERȚ Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol
17:30
Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol
ECONOMIE BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
16:00
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce vorbitul cu străinii este recomandat și ce pierdem atunci când renunțăm la acest reflex?
ULTIMA ORĂ MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel
14:18
MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel
SPORT Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
14:07
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
INEDIT Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
14:05
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
DECIZIE Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
14:01
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
SPORT „Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
13:57
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
REACȚIE „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
13:53
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul

Cele mai noi

Trimite acest link pe