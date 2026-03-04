Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate

Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval de la Mangalia, aflată în insolvență din iunie 2024, a depus un plan de reorganizare prin transfer de business. Mecanismul propus urmărește maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia României.

Planul propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de business, structură judiciară și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale. Prioritatea în restructurarea companiei este atragerea unui investitor strategic, pentru a putea susține procesele industriale și păstra forța de muncă specializată.

„Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă şi realistă şansă pentru angajaţi de a-şi păstra locurile de muncă şi pentru şantier de a beneficia de investiţiile necesare modernizării şi relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiţii şi protejarea forţei de muncă”, a transmis Paul Dieter Cîrlănaru, CEO-ul CITR.

În paralel cu demersurile de implementare a planului, există și o serie de discuții pentru contractarea unor noi proiecte de reparații navale, care să asigure menținerea activității curente și utilizarea capacităților tehnice până la realizarea transferului de business. Planul de reorganizare urmează să fie supus votului creditorilor în cadrul Adunării creditorilor, convocată pentru data de 25 martie.

„În perioada următoare, vom demara discuţii cu potenţiali investitori şi actori relevanţi din industrie interesaţi de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparenţă în proces şi vom pune la dispoziţia celor interesaţi toate informaţiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în şantier, pentru evaluarea directă a activelor şi a capacităţilor operaţionale existente”, spune Florin Constantin, senior partner CITR şi manager de proiect.

Rheinmetall și MSC vizitează șantierul naval de la Mangalia

De asemenea, după mai multe luni de discuții și negocieri cu reprezentanții Guvernului României, o delegație comună formată din reprezentanții companiilor producătoare de armament, MSC și Rheinmetall, vizitează, miercuri, 4 martie, șantierul naval din Mangalia. Pe lângă reprezentanții MSC și Rheinmetall Germania vor fi prezenți și reprezentanți de la filiala românească Rheinmetall Automecanica SRL, o echipă de avocați și un reprezentant KPMG.

Gigantul Rheinmetall este deja prezent în România și va construi o fabrică de pulberi pentru muniție, la Victoria, Brașov, o investiție care se ridică la jumătate de miliard de euro.

