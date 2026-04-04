Sâmbăta lui Lazăr: semnificație, tradiții și credințe înainte de Săptămâna Patimilor

Sâmbăta lui Lazăr este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox, aflată la granița dintre Postul Paștelui și Săptămâna Patimilor. Este o zi cu profundă încărcătură spirituală, în care credincioșii își amintesc de una dintre cele mai mari minuni săvârșite de Iisus Hristos: învierea lui Lazăr, prietenul Său, după patru zile de la moarte.

Semnificația Sâmbetei lui Lazăr

Sâmbăta lui Lazăr are un rol deosebit în pregătirea pentru Înviere. Ea marchează trecerea de la perioada de pocăință a Postului Mare către evenimentele dramatice ale Săptămânii Patimilor.

Minunea învierii lui Lazăr este văzută ca o anticipare a Învierii lui Hristos, dar și ca o dovadă a biruinței vieții asupra morții. În tradiția creștină, acest moment confirmă puterea divină a lui Iisus și prefigurează învierea tuturor oamenilor.

Totodată, evenimentul din Betania are și o semnificație teologică profundă: arată că moartea nu este sfârșitul, ci o trecere, iar credința în Hristos deschide perspectiva vieții veșnice.

Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta lui Lazăr

În această zi, în multe zone din România, se păstrează tradiții vechi, transmise din generație în generație.

Una dintre cele mai cunoscute este Lăzărelul, un obicei în care fetele tinere colindă din casă în casă. Una dintre ele, numită „Lăzărița”, este îmbrăcată în alb, uneori ca o mireasă, și simbolizează puritatea și renașterea.

Colindele lor povestesc despre viața și moartea lui Lazăr, dar și despre suferință, familie și speranță. Gazdele le primesc cu bucurie și le oferă ouă crude sau alte daruri, care vor fi folosite în pregătirea Paștelui.

Un alt obicei important este legat de Moșii de Florii, când se fac pomeniri pentru cei adormiți. În această zi, gospodinele pregătesc plăcinte cu mere, care sunt împărțite de pomană pentru sufletele celor decedați.

De asemenea, se folosește salcia sfințită, simbol al vieții și al renașterii. Crenguțele sunt aduse de la biserică și sunt păstrate în case, fiind considerate protectoare.

Credințe și practici populare

Sâmbăta lui Lazăr este asociată cu o serie de credințe populare:

se spune că în această zi sufletele celor adormiți sunt pomenite mai intens

se crede că faptele de milostenie au o valoare spirituală mai mare

gesturile de ajutor și împărțire sunt văzute ca o pregătire pentru Paște

Tradiția păstrată în comunitățile rurale include și implicarea copiilor, care merg cu ramuri de salcie și primesc daruri, într-un schimb simbolic de binecuvântare.

Povestea lui Lazăr și legătura cu Iisus

Lazar era originar din localitatea Betania și era fratele Martei și al Mariei. Cei trei făceau parte din cercul apropiat al lui Iisus Hristos, care vizita des casa lor.

Când Lazăr s-a îmbolnăvit, surorile lui au trimis după Iisus, însă acesta a ajuns abia după ce Lazăr murise de patru zile. În acel moment, Marta i-a spus cu durere că, dacă ar fi fost prezent, fratele ei nu ar fi murit.

Răspunsul lui Iisus a devenit fundamental pentru credința creștină: El afirmă că este „învierea și viața”, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 11, versetul 25 din Biblie.

În fața mormântului, profund mișcat de suferința celor din jur, Iisus a plâns. Apoi a cerut să fie dată piatra la o parte și a rostit cu glas puternic chemarea care a schimbat totul: Lazăr a ieșit viu din mormânt.

Această minune a provocat uimire, dar și reacții contradictorii. Unii au crezut, alții au văzut în acest eveniment un motiv de opoziție față de Iisus.

Ce s-a întâmplat după învierea lui Lazăr

După acest moment, viața lui Lazăr a continuat într-un context diferit. Tradiția spune că el a fost nevoit să se refugieze din cauza pericolului în care se afla, întrucât era o dovadă vie a puterii lui Iisus.

Se menționează că a ajuns în Cipru, unde a fost hirotonit episcop, în perioada de început a răspândirii creștinismului, alături de Apostolul Pavel și Apostolul Barnaba.

Se consideră că Lazăr a mai trăit aproximativ 30 de ani după înviere, ducând o viață dedicată credinței.