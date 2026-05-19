Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice

Mai mulți cercetători de la Universitatea din Țara Bascilor, care studiau procesele de compresie și deformare tectonică din vestul Mediteranei, au descoperit un comportament neobișnuit în Peninsula Iberică.

Aceasta este una dintre cele mai complexe zone, datorită limitei foarte difuze dintre diferitele plăci tectonice. Cu toate acestea, cu cele mai recente date seismice și satelitare obținute de cercetători, aceștia au detectat o rotație lentă în sensul acelor de ceasornic în scoarța terestră a Peninsulei Iberice.

Cercetătorul principal Asier Madarieta a explicat, în publicația Science Direct, că acest fenomen tectonic se datorează interacțiunii prelungite dintre plăcile eurasiatică și africană. Potrivit acestuia, fenomenul se datorează faptului că aceste plăci se mișcă cu o rată anuală de 4-6 mm, în timp ce în alte regiuni rata este neregulată.

Aparent, diferența se datorează unei anumite regiuni numite domeniul Alboran, o zonă care acționează ca o limită tectonică și un tampon între Africa și Eurasia și care a permis formarea arcului Gibraltar.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au observat mișcările tectonice cauzate de cutremurele din ultimele decenii, folosind date satelitare de înaltă precizie, potrivit eleconomista.es.

Pe lângă descoperirea că regiunea Peninsulei Iberice se rotește în sensul acelor de ceasornic, aceste rezultate permit identificarea faliilor active, adică a structurilor capabile să genereze cutremure.

