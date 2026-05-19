Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei

Într-o declarație pentru presă, Peter Magyar și-a exprimat dorința extinderii Grupului de la Vișegrad. 

Noul prim-ministru al Ungariei a nominalizat Austria.

„Scopul nostru este ca V4 — Grupul de la Visegrad —să aibă potențialul de a se extinde pentru a include și alte țări, cum ar fi Austria.”

Grupul de la Vișegrad: Scurt istoric

Grupul de la Vișegrad, o alianță politică și culturală a țărilor din Europa Centrală, a fost înființată pe 15 februarie 1991.

Membrii grupului sunt Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia.  Austria și-a exprimat dorința de a coopera cu Grupul de la Vișegrad, iar fostul cancelar austriac, Sebastian Kurz, a spus că și-ar fi dorit să acționeze ca un pod între est și vest.

În 2015, în timpul crizei refugiaților, Grupul de la Vișegrad s-a opus implementării politicilor UE privind relocarea cu forța a solicitanților de azil și a migranților ilegali în statele membre.

Și România face parte dintr-un grup similar cu V4

În același an,  inspirat după Grupul de la Vișegrad, premierul României de atunci, Victor Ponta, a înființat Grupul de la Craiova, din care fac parte țări balcanice.

Țările membre sunt România, Bulgaria, Serbia și Grecia. Din 2020 însă, cooperarea din cadrul Grupului de la Craiova a încetat.

Și în cazul Grupului de la Vișegrad, cooperarea între cele patru state membre a scăzut și organizația a devenit divizată după invazia rusă a Ucrainei din 2022.  Polonia a sprijinit în mod activ Ucraina, în timp ce Ungaria și Slovacia s-au opus.

Sursa Video: DWS

Sursa Foto: Hepta

