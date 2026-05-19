O destinație preferată de români ia în calcul reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști, pe fondul măsurilor împotriva criminalității.

Turiștii din peste 90 de țări ar putea avea în curând perioade mai scurte de ședere fără viză în Thailanda, pe măsură ce autoritățile încearcă să limiteze infracțiunile implicând cetățeni străini. Totuși, turismul rămâne esențial pentru economia țării, scrie Euronews.

Thailanda și-ar putea înăspri regulile pentru turiști, în urma unei serii de infracțiuni mediatizate care au implicat cetățeni străini. Autoritățile plănuiesc să reducă perioadele de ședere fără viză pentru milioane de călători, o măsură care ar putea limita turiștii din peste 90 de țări, inclusiv din Europa, la doar 30 de zile de ședere, în loc de actualele 60 de zile.

Posibile schimbări pentru turiști

Deși turismul este crucial pentru stabilitatea economiei, au existat numeroase rapoarte privind arestarea unor străini. Aceștia ar fi fost implicați în infracțiuni legate de droguri și trafic de persoane. De asemenea, au fost semnalate cazuri de persoane nerezidente care au deschis afaceri fără autorizațiile necesare.

Din martie 2025, perioada fără viză a fost extinsă de la 30 la 60 de zile, ca parte a planurilor guvernului de a stimula turismul în această destinație populară. Deși schimbarea nu a fost încă confirmată oficial, există zvonuri că guvernul ar putea analiza țările individual. Unele ar putea primi doar 30 de zile fără viză, iar altele chiar doar 15 zile.

Turismul din Thailanda nu și-a revenit la nivelul de dinainte de pandemie. Numărul vizitatorilor nu a revenit încă la nivelurile pre-pandemice. Datele ministerului turismului arată că sosirile turiștilor străini au scăzut cu aproximativ 3,4% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, guvernul rămâne optimist. Autoritățile estimează că vor primi aproximativ 33,5 milioane de turiști străini în 2026, față de puțin sub 33 de milioane anul trecut.

Ce opțiuni au turiștii pentru șederi mai lungi

Dacă modificările privind vizele vor fi implementate, ar putea fi reintrodusă metoda anterioară prin care turiștii cu vize de 30 de zile puteau solicita o prelungire de încă 30 de zile, contra cost de 1.900 baht (aproximativ 50 de euro).

Vizitatorii care doresc șederi mai lungi pot opta pentru Destination Thailand Visa (DTV). Este o viză valabilă cinci ani, cu intrări multiple. Este destinată nomazilor digitali și lucrătorilor remote. De asemenea, se adresează celor implicați în activități de tip „soft power”, cum ar fi Muay Thai sau cursurile de gătit thailandez.

DTV permite șederi de până la 180 de zile per intrare, cu posibilitatea unei singure prelungiri de încă 180 de zile. Există însă o condiție importantă: solicitanții trebuie să dovedească faptul că au cel puțin 500.000 baht (aproximativ 13.000 de euro) în cont și, pentru lucrătorii remote, dovada unui loc de muncă în afara Thailandei.

