Oana Gheorghiu, primele declarații după acuzațiile de trafic de influență: „Este o răzbunare”. Ce spune despre Schwarz/Kaufland

Vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, a reacționat, într-o intervenție la B1 TV, după ce fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală la DNA, în care acuză presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice și presiuni în găsirea unor soluții de colaborare cu grupul de societăți Schwarz.

„Domnul Vlad a făcut această plângere penală după ce a fost demis.Și este o răzbunare. Probabil nu pot să o calific altfel. Domnul Vlad nu are nicio dovadă pentru că eu nu am făcut niciodată nicio presiune pentru niciun grup. A fost o întâlnire la nivelul guvernului în data de 19 și în data de 20 ianuarie cu toate entitățile implicate în digitalizarea României și mă refer la ADR condusă de domnul Vlad, mă refer la STS, la SRI, la MApN, la MAI.

A fost întâlnire pe digitalizare. Grupul Schwarz este ceea ce dorește Europa să facă, să devină independentă. I-am cunoscut acum, a venit și un CEO. Această inițiativă era deschisă dinainte să vin eu în Guvern. Am făcut o analiză la ADR și premierul a acceptat propunerea de a-l demite. Domnul Vlad este la ADR de patru ani și vede toată lumea cum merge digitalizarea. S-a transformat într-o agenție de implementat proiecte, de achiziții de proiecte”, a spus Oana Gheorghiu.

Șeful ADR denunță presiuni care au culminat cu demiterea sa

Povestea nu a început cu deja celebrul mail trimis de Oana Gheorghiu, ci mai de mult, inclusiv cu interpelări verbale sau pe Whatsapp despre cât de importante sunt întâlnirile „exploratorii” cu compania germană Schwarz. Este vorba de ministrul Digitalizării Irineu Darău și consilierii acestuia.

„Presiunea a început când am primit prima adresă, undeva în prima săptămână a lunii ianuarie. Eu mă văd cu domnul ministru la începutul anului, în data de 12 ianuarie, și atunci primesc personal acea adresă, ca urmare a primei noastre întâlniri de lucru. Consilierul său îmi spune să acord maximă atenție adresei, iar eu am întrebat: ce legătură are? Întrebarea mea a fost: ce legătură are stadiul implementării proiectelor de digitalizare din PNRR cu întâlnirea cu Schwarz? Au apărut tot felul de mesaje despre Schwarz: „V-ați mai gândit?”. Comunicări verbale, telefonice sau pe Whatsapp”, a povestit Dragoș Vlad.

Ce spune Oana Gheorghiu despre Schwarz

Oana Gheorghiu a confirmat că grupul Schwarz a finanțat proiectele Fundației „Dăruiește Viață” și le-a mulțumit celor de la Kaufland, parte din grup, pentru că a dat 250.000 de euro în 2021 pentru construirea Spitalului Modular de la Piatra Neamț.

„Da, Kaufland, care am înțeles că face parte din grupul Schwarz. Nici nu mai știu dacă știam, dar când m-am întâlnit cu dumnealor care erau pe partea de digitalizare, credeți-mă că nu mă gândeam cine face parte din acest grup. Kaufland a dat în 2021, și le mulțumesc, 250.000 de euro pentru construirea Spitalului Modular de la Piatra Neamț, acolo unde au ars 15 oameni odată cu secția. Bănuiesc că îi citeau în stele în 2021 și știau că eu o să ajung cândva în Guvernul României și o să îi aduc pe colegii de la digitalizare. Nici nu știu dacă începuseră proiectul de digitalizare atunci. Deci vă dați seama că putem să spunem orice despre oricine.

„Cred că un guvern serios și sănătos încearcă să discute cu cei mai buni investitori din țara lor”

Întrebată despre implicarea sa în extinderea dialogului guvernamental cu investitori germani, Gheorghiu a susținut că nu a inițiat personal procesul, ci că acesta exista anterior intrării sale în Guvern.

„Cred că această inițiativă exista deja în Guvern dinainte să vin eu. Erau deschise niște comunicări, dar nu atât de tehnice. Eu cred că întotdeauna un guvern serios și sănătos încearcă să discute cu cei mai buni investitori din țara lor pentru că trebuie să-i atragi, să vină cu investiții, să-și păstreze investițiile acasă.

Totodată, vicepremierul a subliniat importanța atragerii investițiilor străine în România și a vorbit despre rolul grupului Schwarz în economie.

„Acum m-am documentat, grupul Schwarz este unul dintre cei mai mari investitori din România, dacă nu cel mai mare. Are 30 de mii de locuri de muncă aici și zeci, sute de milioane investite”.

Referitor la întâlnirile la nivel guvernamental, Gheorghiu a precizat că acestea au avut ca scop analiza stadiului digitalizării în România și a modului în care alte state europene avansează în domeniu.

„Înțeleg că vor să investească și în zona de digitalizare. România încearcă să facă asta, să atragă cât mai mulți investitori în România. De ce să nu aducem banii aici la noi acasă? Asta este rolul unui guvern să încerce să atragă investitori care să creeze locuri de muncă, să vină cu tehnologie de ultimă oră. Ce încercam noi din aceste întâlniri? Să vedem unde a ajuns Europa pe zona de digitalizare”.

