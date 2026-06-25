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Calcul complet. Cât costă 7 zile cu cortul în Vama Veche: transport + taxa de campare + mâncare și băutura + alte cheltuieli

Calcul complet. Cât costă 7 zile cu cortul în Vama Veche: transport + taxa de campare + mâncare și băutura + alte cheltuieli
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Calcul complet. Cât costă 7 zile cu cortul în Vama Veche: transport + taxa de campare + mâncare și băutura + alte cheltuieli.

Calcul complet

Calculul este realizat pentru o singură persoană, raportat la prețurile din vara lui 2026, care nu sunt deloc mici, din cauza inflației.

Discutăm de un pachet turistic de 7 zile (6 nopți), transportul fiind asigurat cu mașina personală din București.

Traseul clasic București – Autostrada Soarelui (A2) – Constanța – Mangalia – Vama Veche înseamnă o distanță de 270 km pe sens.

Costul de combustibil ajunge la 338 lei pentru acest drum de vacanță. Taxa de pod la Fetești este 13 lei pe sens, deci ne va costa 26 de lei dus-întors.

În cele din urmă, transportul ajunge să coste dus-întors 364 de lei.

Taxa de campare

În Vamă nu mai poți campa direct pe plaja sălbatică, amenzile fiind usturătoare. Vei fi nevoit să te cazezi într-un camping organizat (cu acces la dușuri, toalete, prize și pază), cu sunt cele cunoscute din zona: Sandalandala, Camping de Corturi și altele.

Tarifele pe noapte pentru o persoană și un cort mic (1-2 persoane) variază între 50 și 80 de lei pe noapte, în funcție de perioada din vară (weekend versus cursul săptămânii).

Media este de 65 de lei pe noapte. În total, vor fi 6 nopți x 65 de lei, adică o sumă de 390 de lei.

Cât costă mâncarea la mare

Micul dejun, adică o omletă sau patiserie și o cafea la o terasă sau beach bar costă 45 de lei.

La prânz, un meniu al zilei sau o ciorbă, plus felul doi la o terasă sau autoservire te „ușurează” de 65 de lei.

Cina poate fi o pizza, pește sau o shaorma sau burger din mers, iar prețul ar fi de 60 de lei.

Dacă mai adaugi niște gustări/apă/fructe, cam de 20 de lei, ajungi la un calcul total de 190 lei/zi x 7 zile = 1.330 lei.

Băutura și viața de noapte

Costurile pot crește rapid în această zonă, deoarece distracția este pentru toate buzunarele, de la o banală bere la șampanii extravagante și alte meniuri costisitoare.

În timpul zilei pe plajă, 2 beri sau 2 sucuri costă 35 de lei, în cel mai optimist caz.

Seara, 3 beri sau 2 cocktail-uri/shoturi costă undeva la 75 de lei.

În total, cele 7 zile de distracție te-ar costa 770 lei (110 lei x 7 zile).

Desigur, dacă mai adaugi și unele cheltuieli neprevăzute, să zicem de 150 de lei, suma crește ușor.

Iată că, în total, o săptămână la mare ar putea să te coste cel puțin 3.000 de lei.

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