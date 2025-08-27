Prima pagină » Actualitate » „Cocktail de cortizol”, băutura recomandată anti-stres. Consultați medicul de familie înainte de a opta pentru orice cură!

„Cocktail de cortizol”, băutura recomandată anti-stres. Consultați medicul de familie înainte de a opta pentru orice cură!

27 aug. 2025, 11:32, Actualitate

„Cocktail de cortizol” este una dintre cele mai recente tendințe în domeniul wellness-ului care circulă pe rețelele de socializare. Susținătorii susțin că băutura – care este preparată cu ingrediente precum suc de portocale, apă de cocos și sare – poate reduce nivelurile ridicate de cortizol și poate ajuta la „oboseala suprarenală”. Totuși, înainte de a începe o cură, oricare, este obligatoriu să consultați un nutriționist și obligatoriu medicul de familie, cel care este de presupus că vă cunoaște cel mai bine din punct de vedere medical..

Acest lucru, la rândul său, ar trebui să ducă la o serie de beneficii, de la reducerea stresului la îmbunătățirea nivelului de energie, scrie The Independent. preluat de Ziare.com.

Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale. Glandele suprarenale produc, de asemenea, mulți alți hormoni, inclusiv adrenalină, hormoni sexuali și aldosteron (acesta ajută la echilibrarea sărurilor din organism și afectează tensiunea arterială).

Cortizolul este reglat de creier ca răspuns la stres. Stresul fizic (de exemplu, o accidentare sau privarea de somn) și stresul psihologic (cum ar fi presiunile de la locul de muncă sau durerea) stimulează răspunsul la stres – cunoscut și sub numele de răspunsul de luptă sau fugi – și secreția de cortizol.

Organismul produce constant cortizol, dar nivelul se schimbă odată cu ciclul zilnic lumină-întuneric. Acesta crește chiar înainte de a ne trezi, este cel mai ridicat dimineața, scade după-amiaza și este cel mai scăzut peste noapte.

Ne dorim un nivel ridicat de cortizol dimineața pentru a ne trezi și a elibera energie. De asemenea, ne dorim un nivel mai ridicat de cortizol în situații stresante, de exemplu, dacă trebuie să alergăm după un tren sau să fim alerți în timpul unei discuții importante. Pe de altă parte, ne dorim un nivel scăzut de cortizol peste noapte pentru a ne ajuta să dormim.

Dar există adesea o neînțelegere cu privire la nivelul ridicat versus nivelul scăzut de cortizol.

Multe simptome atribuite în mod regulat nivelului ridicat de cortizol, cum ar fi creșterea în greutate și oboseala, sunt de fapt legate de nivelul scăzut de cortizol. Persoanele cu sindrom de oboseală cronică au frecvent un nivel scăzut de cortizol.

Stresul cronic poate duce la o secreție mai mare de cortizol, dar stresul continuu poate provoca și un nivel scăzut de cortizol.

În special, oboseala suprarenală, care nu este o afecțiune recunoscută medical, înseamnă că glandele suprarenale produc mai puțin cortizol.

Prin urmare, nu are sens să sugerăm că un cocktail de cortizol ar putea ajuta atât la nivelul ridicat de cortizol, cât și la oboseala suprarenală (nivel scăzut de cortizol).

Rețeta cocktail de cortizol

Rețetele variază, dar de obicei ingredientele sunt câte o jumătate de cană de suc de portocale și jumătate de cană de apă de cocos, aproximativ un sfert de linguriță de sare și, uneori, pulberi suplimentare de potasiu sau magneziu. Mențiunile privind sănătatea sunt legate de vitamina C din sucul de portocale, potasiul din apa de cocos, magneziul adăugat și sodiul din sare.

  • Vitamina C, un nutrient esențial cu o serie de beneficii pentru sănătate, a fost legată de funcția sănătoasă a glandelor suprarenale și de echilibrul cortizolului.
  • Apa de cocos (și uneori cremă de tartar) este inclusă ca sursă de potasiu. Potasiul este esențial pentru funcționarea sănătoasă a celulelor și pentru menținerea unui ritm cardiac regulat.
  • Potasiul nu va afecta cortizolul, dar poate ajuta la unele dintre efectele stresului cronic și ale cortizolului ridicat, cum ar fi hipertensiunea arterială.
  • Uneori se adaugă pudră de magneziu. Magneziul este esențial pentru producerea de energie și relevant pentru stresul cronic, care consumă multă energie și epuizează magneziul.

O treime dintre australieni nu consumă suficient magneziu. Surse alimentare bune de magneziu includ legumele cu frunze verzi, cerealele integrale, nucile și semințele, leguminoasele și carnea.

Atenție la sare

Cu toate acestea, orice afirmație că sodiul este bun pentru cortizolul ridicat sau pentru glandele suprarenale este incorectă. Consumul ridicat de sare este legat de multe boli cronice și crește nivelul de cortizol la șoareci și oameni.

Prea multă sare și zahăr face ca această tendință să fie riscantă pentru unii oameni.

Deși cocktailul de cortizol conține unele vitamine și minerale esențiale, este puțin probabil să reducă semnificativ nivelul de cortizol și este bogat în zahăr și sare.

Conține aproximativ 16 grame de zahăr (11 grame din sucul de portocale și aproximativ 5 grame din apa de cocos). Aceasta reprezintă aproximativ o treime din limita zilnică recomandată de zahăr. Din cauza conținutului său de zahăr, un cocktail de cortizol poate să nu fie potrivit pentru persoanele cu diabet.

Un sfert de linguriță de sare reprezintă un sfert din limita zilnică recomandată. Consumul excesiv de sare este frecvent și ar trebui evitat în special de către persoanele cu hipertensiune arterială.

Conținutul ridicat de potasiu al unui cocktail de cortizol este, de asemenea, riscant pentru persoanele cu boli de inimă, diabet și boli de rinichi.

Cum se poate menține nivelul rezonabil de cortizol

Reducerea stresului este cea mai bună modalitate de a menține glandele suprarenale și nivelurile de cortizol sănătoase. Într-o meta-analiză amplă, atenția conștientă, meditația și relaxarea au fost cele mai bune modalități de a reduce nivelul ridicat de cortizol.

Într-un articol anterior, am descris cinci tipuri de activități care pot ajuta la reducerea stresului: exerciții fizice, activități cognitive și creative, socializare și auto-calmare (de exemplu, exerciții de respirație și meditație).

Dedicarea timpului pentru cel puțin una dintre acestea în fiecare zi ar putea oferi beneficii. Dar chiar și scurte resetări pentru a destresa în timpul zilei pot ajuta, cum ar fi alocarea a câteva minute pentru a încetini respirația, a discuta cu un prieten, a face stretching sau a rezolva un puzzle rapid.

Cât despre cocktailul de cortizol, beneficiile sale sunt discutabile. În loc de suc de portocale, sare și pudre minerale, consumul unei portocale și al unor nuci sau semințe îți va oferi beneficii nutriționale fără conținutul ridicat de zahăr și sare, preia Ziare.com.

Citește și

ACTUALITATE Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună
14:00
Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună
VIDEO Radu Marinescu reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”
13:55
Radu Marinescu reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”
VIDEO Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”
13:54
Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”
POLITICĂ Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”
13:40
Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”
VIDEO Imagini dezolante cu urmările INCENDIULUI dezastruos de la Dragonul Roșu. Pompierii sting ultimele focare la peste 12 ore de la incident
13:17
Imagini dezolante cu urmările INCENDIULUI dezastruos de la Dragonul Roșu. Pompierii sting ultimele focare la peste 12 ore de la incident
ACTUALITATE Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”
13:05
Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”
Mediafax
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Digi24
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
Cancan.ro
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Protest național pe 8 septembrie! Sindicaliștii din educație cer boicotarea noului an școlar
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Evz.ro
Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene terifiante! O mama in varsta de 28 de ani si-a legat fiul de 6 ani de scaun pentru ca nu a vrut sa curete fecalele cainelui
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ginevra de’ Benci, muza Renașterii. Imortalizată de Leonardo în singurul său tablou aflat în Americi
EXTERNE Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă
12:59
Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă
EXTERNE Tarifele impuse de Donald Trump modifică raporturile COMERCIALE globale. Africa devine destinația favorită a exportatorilor chinezi
12:51
Tarifele impuse de Donald Trump modifică raporturile COMERCIALE globale. Africa devine destinația favorită a exportatorilor chinezi
ACTUALITATE Angajatul unei companii aflate sub tutela Ministerului Energiei, acuzat că a DELAPIDAT peste 300.000 de lei
12:49
Angajatul unei companii aflate sub tutela Ministerului Energiei, acuzat că a DELAPIDAT peste 300.000 de lei
ACTUALITATE Orbi în trafic. Aplicațiile Google Maps și Waze nu vor mai putea fi accesate pe telefoanele foarte vechi
12:48
Orbi în trafic. Aplicațiile Google Maps și Waze nu vor mai putea fi accesate pe telefoanele foarte vechi
ACTUALITATE Extinderea Magistralei 4 de metrou, între Gara de Nord și Gara Progresul, supervizată de TECNIC: „Pas esențial către un București mai bine conectat”
12:47
Extinderea Magistralei 4 de metrou, între Gara de Nord și Gara Progresul, supervizată de TECNIC: „Pas esențial către un București mai bine conectat”