Iată cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară, iar apusul este spectaculos. În plus, turiștii pot găsi aici mai multe atracții, precum Farul Vechi, plajele sălbatice și Catedrala Sf. Nicolae.

V-ați gândit vreodată care este „perla Deltei Dunării”? Este una dintre cele mai vechi așezări din țară și se află la aproape un kilometru de țărmul Mării Negre. De-a lungul timpului, a fost o zonă vizată de pirați, pescari, dar și de marinari, căpitani de navă și negustori. Altfel, zona a fost populată de combatanți ai războaielor purtate în regiune.

În prezent, este un oraș vizitat de turiști, care le pune la dispoziție atât o istorie locală bogată, cât și peisaje care taie răsuflarea. În plus, este un oraș popular și pentru preparatele autentice pe bază de pește.

Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”

Orașul pescăresc supranumit „perla Deltei Dunării” este chiar Sulina. Aici, turiștii pot trăi o experiență specială, putând fi martori ai unor apusuri spectaculoase peste Dunăre. De altfel, au posibilitatea să viziteze diverse obiective turistice încărcate cu istorie, dar și să se înfrupte din preparate pe bază de pește, pregătite de localnici, cu un gust autentic.

Pentru o noapte de cazare în Sulina, un cuplu poate plăti și sub 200 de lei, în funcție de unitatea aleasă. De exemplu, o gazdă particulară dispune de o cameră dublă la prețul de 158 de lei per noapte. Proprietatea se află aproape de centrul orașului. Alte gazde particulare cer 170, 210 sau chiar 360 de lei per noaptea de cazare, tot pentru 2 adulți. O pensiune cere 300 de lei pentru o noapte de cazare / cuplu, potrivit informațiilor disponibile pe platforma Booking.

Ce poți vizita în Sulina

Farul Vechi;

Cimitirul Maritim;

Plaja Sălbatică Sulina;

Catedrala Sf. Nicolae;

Palatul Administrativ al Comisiei Europene a Dunării;

Poți face plimbări cu barca în Delta Dunării.

Sursă foto: colaj Shutterstock