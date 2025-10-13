Studenții plătesc doar 10 lei pentru un prânz complet la Universitatea Ovidius Constanța. Ce conține meniul

Studenții Universității „Ovidius” din Constanța pot lua masa de prânz, la cantina din bulevardul Mamaia nr. 124, cu 10 lei. Meniul zilei conține preparate gătite, iar accesul este permis exclusiv studenților care prezintă carnetul sau legitimația, după ora 11:30, în limita disponibilității.

Vă prezentăm care a fost meniul oferit studenților pe data de 10 octombrie:

Supă cremă de linte roșie cu crutoane

Sote de legume mexicane

Piept de pui la grătar

Gogoși pudrate

Cantina unde studenții pot mânca prânzul cu 10 lei

Fiecare student poate cumpăra câte un meniu. Cantina este deschisă zilnic între 10:30 și 15:00, iar studenții Universității „Ovidius” beneficiază de tarife reduse față de angajați sau publicul din exterior.

Alte preparate disponibile

Pentru cei care nu beneficiază de meniul pentru studenți, cantina Universității „Ovidius” din Constanța oferă câteva opțiuni feluri:

Ciorbă țărănească de porc (400 g) – 8,50 lei pentru studenți / 17 lei pentru exterior

– 8,50 lei pentru studenți / 17 lei pentru exterior Ciorbă de zarzavat (400 g) – 6,50 lei / 13 lei

– 6,50 lei / 13 lei Supă de linte roșie (400 g) – 6,50 lei / 13 lei

– 6,50 lei / 13 lei Piure de cartofi (250 g) – 3 lei / 6 lei

– 3 lei / 6 lei Sote de legume mexicane (200 g) – 6 lei / 12 lei

– 6 lei / 12 lei Piept de pui la grătar (130 g) – 8,50 lei / 17 lei

– 8,50 lei / 17 lei Ceafă de porc la grătar (150 g) – 10,50 lei / 21 lei

– 10,50 lei / 21 lei Salată orientală cu măsline (250 g) – 5,50 lei / 11 lei

– 5,50 lei / 11 lei Gogoși pudrate (2 bucăți, 150 g) – 5,50 lei / 11 lei

