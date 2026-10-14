Cel mai înalt munte din Europa de Vest este situat în Alpi. Mont Blanc, care a măsurat 4.805,59 metri înălține în 2023, a ajuns acum la 4.807,3 metri înălțime.

Vârful a crescut cu circa 1,88 metri în înălțime, au anunțat pe 14 octombrie topografii francezi.

„Vârful este în continuă creștere”, a spus Jean des Garets, președintele topografilor din Haute-Savoie, în cadrul unei conferințe de presă de la Saint-Gervais.

„Fiecare măsurătoare punctuală nu este semnificativă din perspectiva încălzirii globale, dar aceasta ajută la obținerea unor date care vor fi analizate în timp”, a adăugat acesta, potrivit BFMTV.

Topografii au măsurat calota de zăpadă și gheață care acoperă relieful stâncos al muntelui.

„Această calotă este supusă unor fenomene extrem de variabile: acumularea de zăpadă, precipitații, vânt, transportul și redistribuirea zăpezii, temperaturi, expunerea la soare și condițiile meteorologice din lunile premergătoare măsurătorii”, subliniază oamenii de știință.

„Pentru moment, vârful Mont Blanc rămâne încă rece, nu este deocamdată foarte modificat de climă”, a declarat Luc Moreau, glaciolog invitat la conferința de presă, care se declară încântat de existența unei serii de măsurători pentru a monitoriza în continuare „evoluția vârfului înzăpezit” în viitor.

Topografii din Haute-Savoie au lansat campaniile de măsurare în anul 2001, comunicând rezultatele la un interval de doi sau trei ani. La acea vreme, vârful situat la granița franco-italiană, între Haute-Savoie și regiunea italiană Valle d’Aosta, fusese măsurat la 4.810,40 metri.

În cultura populară, altitudinea celui mai înalt vârf din Europa este adesea rotunjită la 4.810 metri.

„Avem variații de câțiva metri de la un an la altul. Așa că rotunjirea la zecimale este destul de bună”, a spus Jean des Garets.

La 4.807,47 metri, cea mai recentă altitudine măsurată „se apropie de valoarea istorică obținută la sfârșitul secolului al XIX-lea”, subliniază topografii.

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